Maduro: Mamilioni ya Wavenezuela wako tayari kwa vita na kukabiliana na wavamizi wa Kimarekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul‑Bayt (a.s) -ABNA- Nicolás Maduro, Rais wa Venezuela, ameonesha msimamo wake juu ya shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar.

Ameongeza: “Tunatangaza mshikamano wetu na Qatar na Sheik huyo kwa ajili ya kukabiliana na shambulio la uhalifu la utawala wa Kizayuni.”

Rais wa Venezuela, akizingatia uwezo na msimamo wa nchi yake dhidi ya matukio yoyote ya Marekani yanayoweza kuelekea nchi hiyo, alisisitiza: “Wananchi wa Venezuela wako tayari kupigana na kile ambacho ni lazima kitiliwe na kukabiliana nacho. Waenye maarifa ya ukoloni hawafahamu kwamba Mapinduzi ya Bolivarian yamekuwa nguvu ya pamoja yenye nguvu kubwa.”

Maduro alisisitiza: “Mamilioni ya wanaume, wanawake na vijana wa Venezuela wako tayari kwa vita na kukabiliana na watovuaji wa Marekani.”