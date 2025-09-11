Watu wa Iran na Jeshi Watasimama na Qatar: Kamanda Mkuu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Abdur-Rahim Al-Musawi, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran amesema kuwa shambulio la Israeli dhidi ya Qatar lisingeweza kutokea bila kupata idhini kutoka Washington.

Mwenyekiti wa Kamati ya Staff ya Jeshi la Iran alisema kuwa Serikali, Taifa, na Majeshi ya Qatar wanapaswa kujua kuwa Iran na jeshi lake litasimama pamoja nao hadi mwisho.

Jenerali Mkuu Abdur-Rahim Musawi amesema maneno haya Alhamisi wakati wa mazungumzo ya simu na Naibu Waziri Mkuu wa Qatar na Waziri wa Nchi wa Masuala ya Ulinzi, Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

Jumamosi, ndege za kivita za Israeli zilifanya mashambulizi ya angani dhidi ya Doha kwa lengo la kumuua kiongozi wa Hamas ambaye alikuwa amekutana ili kupitia pendekezo jipya la kusitisha mapigano kutoka Marekani kuhusu Gaza.

Jenerali Mkuu Musawi alisema kuwa Iran inalaani vikali shambulio la utawala wa Israeli dhidi ya ardhi ya Qatar, kama ilivyotangazwa na maafisa wa juu wa Iran ndani ya dakika chache baada ya uvamizi huo.

Alisisitiza kuwa jeshi la Iran halitasita kutoa msaada kwa Qatar, akitaja uhusiano wa kimaendeleo kati ya nchi hizo mbili. Aliongeza kuwa Iran haitamuacha Qatar mbele ya maadui wake, hasa utawala wa Israeli, ambao aliuuita kama mhalifu na chanzo kikuu cha mvutano na ukosefu wa utulivu katika eneo hilo.

Aidha, alisema kuwa msaada wa Marekani bila masharti kwa utawala wa Israeli, ukiwemo ukiukaji wa haki za Wapalestina na uvamizi wa nchi nyingine, umempa nguvu utawala wa Israeli.

Aliongeza kusema kwamba shambulio dhidi ya Qatar lisingeweza kutokea bila kupata idhini kutoka Washington.

Musawi alisisitiza pia kwamba bila msaada wa moja kwa moja na wa kisiri kutoka Magharibi, Israeli isingeliweza kuendelea kuwepo.

Alimaliza kwa kumtakia Al Thani heri ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad [s.a.w.w].

Qatar Yahusisha Mashambulizi Wakati wa Mazungumzo ya Amani na "Mashambulizi ya Kigaidi"

Akithamini msaada wa Iran, Al Thani alisema kuwa utawala wa Israeli haufuati kanuni wala misingi yoyote, na kwamba tukio la hivi karibuni lilikiuka mipaka yote, viwango vya kimataifa, na taratibu za kidiplomasia.

Aliongeza kuwa shambulio hilo lililenga kudhoofisha juhudi za Qatar kutafuta suluhisho la amani kwa mgogoro wa Gaza.