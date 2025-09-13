  1. Home
13 Septemba 2025 - 21:12
Zaidi ya Magaidi 110 wa al-Shabaab Wauawa na Kujeruhiwa Nchini Somalia

Vyombo vya habari vya Somalia vimeripoti kuwa magaidi 110 waliuawa na kujeruhiwa katika mapigano kati ya jeshi la nchi hiyo na kundi la al-Shabaab.

Kulingana na Shirika la Habari la Kitaifa la Somalia, likimnukuu shirika la habari la Abna, jeshi la Somalia bado linaendelea kukusanya miili ya magaidi wa al-Shabaab karibu na mji wa Sildir katika mkoa wa Galgaduud baada ya mapigano makali.

Kulingana na shirika la habari, magaidi walijaribu kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya mji huo, lakini walikabiliwa na majibu makali kutoka kwa vikosi vya serikali. Ahmed Moallim Fiqi, waziri wa ulinzi wa Somalia, alithibitisha kwa vyombo vya habari vya nchi hiyo kwamba zaidi ya magaidi 60 wa al-Shabaab waliuawa na zaidi ya 50 wengine walijeruhiwa katika mapigano hayo. Jeshi pia liliwakamata mateka kadhaa pamoja na silaha zao na vifaa vya kijeshi.

