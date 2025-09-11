Zaidi ya Wanawake na Wasichana 1,000 Wafariki Katika Tetemeko la Ardhi Mashariki mwa Afghanistan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Ofisi ya Kuratibu Misaada ya Kibinadamu ya Umoja wa Mataifa (OCHA) nchini Afghanistan imetoa ripoti mpya ikieleza kuwa: Wanawake 516 na wasichana 509 wamepoteza maisha kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea wiki iliyopita katika mikoa ya mashariki mwa Afghanistan.

Idadi ya Vifo:

OCHA imeripoti jumla ya vifo 2,164 kutokana na tetemeko hilo.

Wakati huo huo, serikali ya Afghanistan imetangaza kuwa vifo vimefikia 2,205.

Uharibifu wa Mali:

Ripoti ya OCHA inaonyesha kuwa takriban nyumba 6,000 ziliharibiwa kabisa katika tukio hilo la maafa.

Ombi la Msaada:

OCHA imeomba dola milioni 140 za Marekani kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa tetemeko hilo katika maeneo ya Mashariki.

Mahitaji ya Huduma za Afya:

Shirika la Afya Duniani (WHO) limetangaza kuwa watu takriban 500,000 katika maeneo yaliyoathirika wanahitaji msaada wa haraka wa kiafya na matibabu.

Hali ya Watoto na Akina Mama:

Shirika la Kimataifa la Kuokoa Watoto (Save the Children) limetoa tahadhari kuwa: Watoto 37,000 walio chini ya umri wa miaka mitano, Akina mama 10,000 wajawazito na wanaonyonyesha wako katika hatari ya utapiamlo. Aidha, watu 91,000 wanahitaji msaada wa chakula haraka iwezekanavyo.

Mwisho:

Tetemeko hilo limeacha athari kubwa za Kibinadamu nchini Afghanistan, na Mashirika ya Kimataifa yanaendelea kutoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia kwa haraka.