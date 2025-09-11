  1. Home
Zaidi ya Wanawake na Wasichana 1,000 Wafariki Katika Tetemeko la Ardhi Mashariki mwa Afghanistan

11 Septemba 2025 - 13:01
Zaidi ya Wanawake na Wasichana 1,000 Wafariki Katika Tetemeko la Ardhi Mashariki mwa Afghanistan

UN: Wanawake na Wasichana 1,025 Wamefariki Katika Tetemeko la Ardhi Mashariki mwa Afghanistan. Ofisi ya Kuratibu Misaada ya Kibinadamu ya Umoja wa Mataifa (OCHA) nchini Afghanistan imetangaza kuwa: Jumla ya wanawake na wasichana 1,025 wamepoteza maisha kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea katika maeneo ya mashariki mwa Afghanistan. Taarifa hiyo inasisitiza ukubwa wa athari za kibinadamu, hasa kwa wanawake na watoto, katika tukio hili la maafa ya asili.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Ofisi ya Kuratibu Misaada ya Kibinadamu ya Umoja wa Mataifa (OCHA) nchini Afghanistan imetoa ripoti mpya ikieleza kuwa: Wanawake 516 na wasichana 509 wamepoteza maisha kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililotokea wiki iliyopita katika mikoa ya mashariki mwa Afghanistan.
Idadi ya Vifo:
OCHA imeripoti jumla ya vifo 2,164 kutokana na tetemeko hilo.

Wakati huo huo, serikali ya Afghanistan imetangaza kuwa vifo vimefikia 2,205.

Uharibifu wa Mali:
Ripoti ya OCHA inaonyesha kuwa takriban nyumba 6,000 ziliharibiwa kabisa katika tukio hilo la maafa.

Ombi la Msaada:
OCHA imeomba dola milioni 140 za Marekani kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa tetemeko hilo katika maeneo ya Mashariki.

Mahitaji ya Huduma za Afya:
Shirika la Afya Duniani (WHO) limetangaza kuwa watu takriban 500,000 katika maeneo yaliyoathirika wanahitaji msaada wa haraka wa kiafya na matibabu.

Hali ya Watoto na Akina Mama:
Shirika la Kimataifa la Kuokoa Watoto (Save the Children) limetoa tahadhari kuwa: Watoto 37,000 walio chini ya umri wa miaka mitano, Akina mama 10,000 wajawazito na wanaonyonyesha wako katika hatari ya utapiamlo. Aidha, watu 91,000 wanahitaji msaada wa chakula haraka iwezekanavyo.

Mwisho:
Tetemeko hilo limeacha athari kubwa za Kibinadamu nchini Afghanistan, na Mashirika ya Kimataifa yanaendelea kutoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia kwa haraka.

