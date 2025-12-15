Mwitikio wa "Trump" kwa Shambulio Katika Sherehe ya Kiyahudi Nchini Australia

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Al Jazeera, Rais wa Marekani Donald Trump, wakati akizungumza huko Washington, alitoa maoni yake kuhusu shambulio kwenye sherehe ya Kiyahudi huko Bondi Beach katika jiji la Sydney, Australia.

Donald Trump alisema kuhusu shambulio hilo: "Shambulio la Bondi nchini Australia lilikuwa la kutisha."

Rais wa Marekani pia alielezea shambulio hilo kama "la chuki dhidi ya Wayahudi."

Leo Jumamosi, kufuatia shambulio la silaha kwenye sherehe ya kidini ya Kiyahudi (Hanukkah) huko Bondi Beach, Sydney, Australia, angalau watu 12 waliuawa na makumi walijeruhiwa.

Akizungumzia shambulio la hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Syria, pia alisisitiza: "Tutasababisha hasara kubwa kwa wahusika wa shambulio hili."

Trump alidai kwamba shambulio hili lilifanywa na kundi linalojulikana kama "ISIS" na kwamba serikali ya Syria haikuhusika.

Aliendelea kusema: "Serikali ya Syria na rais mpya wa nchi hiyo wamepigana pamoja nasi."

Rais wa Marekani alisisitiza tena azma ya Washington kujibu kwa uthabiti shambulio lolote dhidi ya vikosi vyake katika kanda.