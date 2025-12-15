Kulingana na shirika la habari la Abna, Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, alisema katika mahojiano na televisheni ya serikali ya Urusi: "Uwepo wa wataalamu wa NATO waliokuwa wakifanya kazi katika ardhi ya Ukraine na katika miundo ya serikali ya nchi hiyo, ulikuwa miongoni mwa sababu zilizoisukuma Urusi kuanza 'operesheni maalum ya kijeshi'."

Akielezea misimamo ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baada ya kushinda uchaguzi wa rais wa nchi hiyo mwaka 2019, alisema: "Zelensky aliingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi kwa kauli mbiu ya amani, lakini kwa vitendo, alivunja mikataba ya Minsk na kuchochea kuongezeka kwa mivutano."

Msemaji wa Kremlin aliongeza: "Uwepo dhahiri wa wataalamu wa NATO katika eneo la Ukraine na katika taasisi za serikali za nchi hiyo, pamoja na usafirishaji wa silaha kwa Kyiv, hauwezi kukanushwa. Hali hii ilionekana kama tishio la moja kwa moja kwa raia wa Urusi nchini Ukraine, na pia kama hatari pana zaidi kwa usalama wa Urusi."

Peskov alisisitiza: "Mkusanyiko wa sababu hizi hatimaye ulisababisha uamuzi wa kuanza operesheni maalum ya kijeshi."