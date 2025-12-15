Kauli za Waziri wa Denmark Kuhusu Mpango wa Kupiga Marufuku Adhana katika Maeneo ya Umma

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Rasmus Stoklund, Waziri wa Uhamiaji na Ujumuishaji wa Jamii wa Denmark mwenye mwelekeo wa mrengo wa kulia mkali, ametangaza kuwa serikali ya nchi hiyo inapanga kuchunguza uwezekano wa kuweka misingi ya kisheria ya kupiga marufuku kurushwa kwa adhana kutoka misikitini katika maeneo ya umma. Hii ni licha ya kukiri kwa mamlaka za Denmark zenyewe kwamba suala hilo kwa sasa si pana wala halileti tatizo kubwa.

Kwa mujibu wa Wizara ya Uhamiaji na Ujumuishaji wa Jamii ya Denmark, kati ya manispaa 98 za nchi hiyo, manispaa 78 zimejibu barua ya waziri ya kuomba taarifa, na ni manispaa 3 pekee zilizoripoti kupokea malalamiko kuhusu “adhana au dua zinazotolewa kwa sauti ya juu.” Manispaa hizo ni Copenhagen (København, mji mkuu wa Denmark), Brøndby (mashariki mwa Denmark), na Odense (katika kisiwa cha Funen).

Stoklund, huku akikiri kuwa suala la adhana nchini Denmark kwa sasa ni “dogodogo sana,” alisisitiza kuwa kuchunguza uwezekano wa kuipiga marufuku kisheria kunachukuliwa na serikali kama hatua ya “tahadhari ya mapema.”

Alisema kuwa serikali haitaki kusubiri hadi siku za baadaye, kwa mujibu wa kauli yake, msikiti fulani uanze kurusha adhana katika eneo la mjini, ndipo ndipo waanze kufikiria mfumo wa kisheria wa kukabiliana na hali hiyo. Waziri wa Uhamiaji wa Denmark pia alibainisha wazi kwamba kwa sasa hakuna mpango wa kuwasilisha muswada wa sheria wa kupiga marufuku adhana, bali lengo ni kufafanua na kuelewa msingi wa kisheria kwa matumizi ya baadaye.

Aidha, alikumbusha kuwa uchunguzi kama huo uliwahi kuanzishwa mwaka 2020, lakini haukukamilika, na kwamba sasa kinachofanyika ni kuendeleza tu uchunguzi huo wa kisheria uliokuwa umeanza hapo awali.