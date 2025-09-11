Kupitia Upya Historia ya Iran: Kuanzia Zaratustra Hadi Walinzi wa Maqamu Matakatifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Maonyesho ya kienyeji ya wazi yaliyopewa jina la “Sarzamin-e Khurshid” (Ardhi ya Jua), yaliyoandikwa na Hamid Hossein Khani na kutayarishwa na Ebrahim Bahadori, yanafanyika kwa msaada wa Kongamano la Pili la Kitaifa la Mashahidi 3,000 wa Khorasan Kaskazini kuanzia 15 hadi 24 Septemba, katika Kijiji cha Muqawama cha Bojnurd, yakihudumiwa na watazamaji zaidi ya 7,000 kila usiku.

Uwekezaji Mkubwa wa Kiutamaduni

Ebrahim Bahadori, mtayarishaji wa maonyesho haya, alieleza kuwa:

“Kwa msaada wa Kongamano la Mashahidi 3,000 na ushiriki wa taasisi mbalimbali za mkoa, tumeweza kuandaa mradi mkubwa wa kiutamaduni katika Khorasan Kaskazini.”

Bahadori alieleza kuwa ujenzi wa eneo la maonyesho ulianza miezi miwili kabla kama harakati ya kiharakati (jihad) ya usiku na mchana, na sasa:

“Tumeunda jukwaa kubwa lenye uwezo wa kuchukua viti 5,000 katika eneo la mita za mraba 7,000 – jambo ambalo litatoa mabadiliko makubwa katika sanaa ya maonyesho ya mkoa huu.”

Mafunzo kwa Wasanii Wenyeji

Bahadori alisema:

“Tumeweza kuwafundisha wasanii wa ndani wapatao 200 kushiriki katika onyesho hili, ambao si tu wanatoa nguvu kazi ya sasa, bali pia ni hazina muhimu kwa uzalishaji wa kazi nyingine za baadaye za mkoa.”

Kupitia Upya Historia ya Iran - Kutoka Zaratustra Hadi Walinzi wa Maqamu Matakatifu

Bahadori alieleza kuwa maonyesho haya ni jitihada ya kuamsha tena historia tajiri ya Iran, kwani kusahau historia ni moja ya changamoto kubwa kwa utambulisho wa kitamaduni wa jamii ya leo.

Kwa kulenga kizazi cha nne na tano cha mapinduzi ya Kiislamu, maonyesho haya yameundwa kwa vipande 10 vya kimaonyesho, kila kimoja kikiwa na mandhari tofauti.

Vipande hivyo vinahusisha:

Kipindi kabla ya Uislamu (Zaratustra)

Tukio la Saqifah

Mashambulio ya nyumba ya Bibi Fatima (a.s)

Tukio la Karbala

Kuingia kwa Imam Ridha (a.s) katika Nishapur

Hadithi ya Malkia Isabel na Ferdinando

Ngome ya Jalaluddin Khwarazmshah

Mashambulizi ya Wauzbeki kwenye Jumba la Sardar Mofakham

Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran

Kutumwa kwa wapiganaji vitani

Nafasi ya Walinzi wa Maqamu Matakatifu (Defenders of the Shrines).

Ushiriki wa Watu 300

Maonyesho haya yanatekelezwa kwa kushirikisha watu karibu 300, wakiwemo:

Wasanii

Waigizaji

Wasaidizi wa uandaaji

Kati yao, 200 ni wenyeji wa mkoa, waliopitia mafunzo maalum kupitia mradi huu.

Wataalamu Walioshiriki

Mkurugenzi wa Athari Maalum (Special Effects): Mohsen Rouzbehani.

Mbunifu wa Harakati (Movement Designer): Ali Barati.

Mbunifu wa Jukwaa na Mapambo: Mahdi Hossein Khani.

Msimamizi wa Mapambo: Omid Alami.

Mbunifu wa Mavazi na Vipodozi: Shoresh Maroufi.

Mbunifu wa Mwanga: Alireza Karimi.

Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi: Saeed Esfandiari.

Msimamizi wa Waigizaji: Shahab Raheleh.

Msimamizi wa Uzalishaji: Mahdi Arabpour.

Mpiga sauti: Mahdi Azizi.

Msimamizi wa Uonyeshaji wa Picha: Sayyid Hassan Hashemi.

Na pia mtaalamu mwingine: Babak Vali.

Hitimisho

Mradi huu mkubwa wa maonyesho si tu unaimarisha utambulisho wa kihistoria na wa kidini wa Iran, bali pia unaleta maendeleo halisi ya kiutamaduni, hujenga uwezo wa ndani, na kuzalisha ajira na ujuzi mpya kwa vijana wa Khorasan Kaskazini.