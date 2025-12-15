Uamuzi wa mwisho ni wa Iraq, si wa Marekani / Mfumo wa Uratibu wa Kishia una mkono wa juu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Iraq katika hatua ya sasa inashuhudia harakati kali za kisiasa kuelekea kuundwa kwa serikali mpya; mchakato unaoendelea katikati ya changamoto za ndani pamoja na mikutano ya maslahi ya kikanda na kimataifa.

Wakati mazungumzo kati ya mikondo ya kisiasa yakiendelea, maswali mengi yameibuka kuhusu asili ya miungano ya bunge, uwezekano wa kumteua Waziri Mkuu ajaye, na kiwango cha athari za mambo ya nje katika mchakato huu. Aidha, kuna wasiwasi mkubwa kuhusu uwepo wa vikwazo vya kisiasa au kimuundo vinavyoweza kuchelewesha uundwaji wa serikali au kudhoofisha uwezo wake wa kutekeleza maslahi ya taifa na kuimarisha maridhiano ya kisiasa. Katika muktadha huu, mjadala kuhusu kiwango cha ushawishi wa nje—hasa Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran—katika mizani ya madaraka na nafasi yake katika uteuzi wa Waziri Mkuu, umeibuka tena.

Katika mazungumzo na Dkt. Hashim Al-Kandi, Rais wa Taasisi ya Tafiti za Kistratejia “Naba’” nchini Iraq, tumejadili vipengele mbalimbali vya mabadiliko yanayoendelea katika ulingo wa kisiasa wa Iraq:

Maendeleo ya mchakato wa kuunda serikali na nafasi ya Mfumo wa Uratibu

Hashim Al-Kandi amesema kuwa mchakato wa kuunda serikali nchini Iraq kwa sasa unaendelea kwa hatua makini na zilizopimwa vyema. Alieleza kuwa hatua muhimu zaidi ni tangazo la kuungana tena kwa Mfumo wa Uratibu wa Kishia baada ya kushiriki uchaguzi kwa orodha kadhaa tofauti; muungano ambao ulikuwa umeahidiwa kabla ya uchaguzi. Kwa mujibu wake, matokeo ya uchaguzi yaliufanya mfumo huo kuwa kambi kubwa zaidi ya bunge, na kwa mujibu wa katiba, una haki ya kumteua mgombea wake kwa nafasi ya Waziri Mkuu.

Kuundwa kwa kamati na tathmini ya sifa za wagombea

Rais wa Taasisi ya Tafiti za Kistratejia “Naba’” aliongeza kuwa mchakato huu ulikamilishwa kwa hatua nyingine muhimu; ambapo Mfumo wa Uratibu, kama mwakilishi wa mamlaka ya kisiasa ya sehemu kubwa zaidi ya watu wa Iraq, uliunda kamati maalumu. Kamati muhimu zaidi ni ile ya kutathmini sifa, yenye jukumu la kuchunguza vigezo vya kumchagua Waziri Mkuu na kufanya mahojiano na wagombea wote, wakiwemo Waziri Mkuu wa sasa, Muhammad Shia’ Al-Sudani. Kwa mujibu wa Al-Kandi, mchakato huu utaongeza na kuboresha chaguo zilizopo.

Kubaini changamoto na mashauriano na Masunni na Wakurdi

Al-Kandi alisisitiza kuwa mojawapo ya mihimili muhimu ya kazi ya kamati hizi ni kubaini changamoto zilizopo; changamoto ambazo zenyewe zinaweza kuwa kigezo muhimu cha kutathmini wagombea wa wadhifa wa Waziri Mkuu. Aidha, alisema kamati nyingine imepewa jukumu la kuwasiliana na nguvu za kisiasa za Kisunni pamoja na vyama vya Kikurdi kwa ajili ya kubainisha wagombea wao katika mgawanyo wa nyadhifa kwa mujibu wa desturi ya kisiasa na katiba; desturi ambayo kwa mujibu wake, Urais wa Bunge ni wa Masunni na Urais wa Jamhuri ni wa Wakurdi.

Mchakato wa kisheria wa kuchagua nyadhifa kuu za nchi

Alieleza kuwa nyadhifa hizi zitakamilishwa baada ya Mahakama Kuu ya Shirikisho kuthibitisha matokeo ya uchaguzi. Kikao cha kwanza cha Bunge kitaongozwa na mbunge mwenye umri mkubwa zaidi, na katika kikao hicho hicho, Spika wa Bunge na manaibu wake wawili watachaguliwa. Al-Kandi alisema Bunge litakutana baada ya siku kumi na tano kumchagua Rais wa Jamhuri; nafasi ambayo kikatiba inaruhusiwa kugombewa na Wairaq wote, lakini kwa desturi huchaguliwa mtu wa Kikurdi. Baada ya kuchaguliwa Rais wa Jamhuri, mgombea aliyependekezwa na kambi kubwa zaidi—yaani Mfumo wa Uratibu—atakabidhiwa rasmi jukumu la kuunda serikali.

Tathmini ya jumla ya mchakato na mshikamano wa kisiasa

Rais wa Taasisi ya “Naba’” aliongeza kuwa mwenendo wa jumla wa mambo ni wa kawaida na unaendana na ratiba ya kisheria, na kwamba Mfumo wa Uratibu unaendelea kwa kujiamini kuelekea kutimiza matakwa ya katiba. Pia alizungumzia mshikamano wa nguvu za Kisunni chini ya kile kinachoitwa “Mkusanyiko wa Kitaifa”; mshikamano ambao kwa mtazamo wake ni sawa na uzoefu wa Mfumo wa Kishia na utakuwa na nafasi chanya katika uthabiti wa kisiasa wa baadaye. Alikumbusha kuwa inatarajiwa vyama vya Kikurdi navyo vitafikia makubaliano kuhusu mgombea wao wa mwisho hivi karibuni.

Vikwazo vinavyoweza kujitokeza na mazingira ya mazungumzo

Al-Kandi alisisitiza kuwa hakuna kikwazo kikubwa kinachozuia kuundwa kwa serikali, na kwamba hatua zilizopitiwa ni za kawaida kabisa. Alitaja kuwa kikwazo pekee cha awali kilikuwa msisitizo wa baadhi ya nguvu za Kisunni kutaka kushika nafasi ya Urais wa Jamhuri; madai ambayo Wakurdi pia walikuwa wanayasisitiza. Al-Kandi alisema suala hili sasa limetatuliwa, na mazingira ya mazungumzo yanaelekea katika uteuzi kwa misingi ya uwezo na ustahiki.

Ujumbe wa ushiriki wa uchaguzi na uhalali wa kisiasa

Kwa mujibu wa Hashim Al-Kandi, mazungumzo ya kisiasa yanaendelea katika mazingira tulivu na ya kisheria kabisa, na wakati mwingine dalili za makubaliano ya juu zinaonekana. Aliongeza kuwa matokeo ya uchaguzi na kiwango kikubwa cha ushiriki vilibeba ujumbe muhimu; wa kwanza ni kwamba ushiriki mpana uliimarisha uhalali wa kisiasa, na kinyume na matakwa ya mikondo iliyokuwa inatarajia ushiriki mdogo, uliimarisha misingi ya uhalali wa mfumo wa kisiasa.

Al-Kandi alisema kuwa ushiriki wa wananchi ulikuwa mkubwa zaidi hata kuliko baadhi ya chaguzi za Marekani na Ulaya, na jambo hili, pamoja na kuchaguliwa kwa sura zinazoungwa mkono na wananchi bila kuathiriwa na misingi ya kisiasa au kifedha, ni miongoni mwa sifa kuu za uchaguzi huu.

Athari za matokeo ya uchaguzi katika uthabiti wa baadaye

Akirejea matokeo ya kambi za kisiasa, alisema ushindi mkubwa wa Mfumo wa Uratibu wa Kishia utaifanya Bunge lijalo kuwa imara zaidi na lenye uthabiti, na kuongeza uratibu kati ya serikali na bunge; jambo ambalo kwa mtazamo wake litawezesha uthabiti mkubwa wa kisiasa, kiusalama na kijamii, na kuhakikisha mwendelezo wa miradi na mafanikio ambayo yalikuwa miongoni mwa sababu za ushiriki mkubwa wa wananchi katika uchaguzi.

Ushawishi wa nje na uhuru wa maamuzi ya Iraq

Kuhusu kiwango cha ushawishi wa pande za nje katika uteuzi wa Waziri Mkuu wa Iraq, Al-Kandi alisema mjadala mwingi umeibuka kuhusu ni upande gani una ushawishi mkubwa katika mchakato wa kuunda serikali; je, ni Iran au Marekani. Alieleza kuwa baadhi ya mikondo inayofungamana na Marekani pamoja na pande fulani za nje zinajaribu kuionesha Marekani kama mdau mkuu na mwenye maamuzi katika ulingo wa kisiasa wa Iraq, hasa baada ya ushindi wa nguvu zisizoafikiana na mradi wa Kimarekani.

Aliongeza kuwa madai haya hayalingani na uhalisia wa kisiasa; kwa sababu mikondo ya kisiasa inayotetea uhuru na usalama wa Iraq imethibitisha mara nyingi kuwa uamuzi wa mwisho ni wa Wairaq wenyewe. Alikumbusha kuwa hata katika uchaguzi wa mwaka 2018, pamoja na shinikizo la moja kwa moja kutoka kwa mjumbe maalumu wa Marekani, McGurk, shinikizo hilo halikufua dafu, na uteuzi wa marais watatu wa mihimili ya dola ulifanyika kwa msingi wa makubaliano ya ndani.

Alisisitiza kuwa hata kama kuna madai kutoka Marekani au Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bado uamuzi wa mwisho unatokana na matakwa ya Wairaq, na mchakato wa kuunda serikali safari hii pia utafuata kikamilifu matokeo ya uchaguzi na misingi ya katiba.