Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Gazeti la Uingereza Telegraph liliripoti kuwa baadhi ya tathmini za kiintelijensia za Israel, bila kuwasilisha ushahidi wa nyaraka thabiti, zimejaribu kuhusisha mauaji ya jioni ya Jumapili katika ufukwe wa Bondi mjini Sydney, Australia, na “mtandao wa kigaidi” unaodaiwa kuhusishwa na Hezbollah, kwa madai ya kupokea msaada au maelekezo kutoka Iran. Kwa mujibu wa Telegraph, tuhuma hizi zinategemea zaidi “dhana na makisio” kuliko data zilizothibitishwa au matokeo rasmi ya uchunguzi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vyanzo vya kiusalama vya Israel vilidai kuwa mbinu ya kupanga na kutekeleza shambulio hilo ina dalili za operesheni zinazohusishwa na vitengo vya nje vya Hezbollah, lakini Telegraph ilikiri kuwa hadi sasa maafisa wa Australia hawajathibitisha ushiriki wowote wa nje, wala hakuna data yoyote iliyowasilishwa kuunga mkono nadharia hiyo.

Shambulio hilo lilipelekea vifo vya watu 16 na kujeruhiwa kwa takribani watu 42, jambo lililolishtua jamii ya Australia. Maafisa rasmi mjini Canberra walisisitiza kuwa uchunguzi bado uko katika hatua za awali na wakaonya dhidi ya kutoa hitimisho la kisiasa au kiusalama kwa haraka kabla ya kukamilika kwa ukusanyaji wa ushahidi.

Waziri Mkuu wa Australia, Anthony Albanese, alitangaza kuwa serikali itatumia rasilimali zote zinazohitajika kwa ajili ya uchunguzi na kuhakikisha usalama wa umma, na kwamba nchi ipo katika kipindi cha maombolezo ya kitaifa. Alijiepusha kutoa maoni kuhusu tuhuma za Israel na kusema kuwa kipaumbele ni kubainisha ukweli, si kukubali simulizi za nje.

Polisi wa Australia pia walitangaza utekelezaji wa hatua za kiusalama za tahadhari, zikiwemo kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama karibu na maeneo ya ibada na sehemu zenye mikusanyiko ya Wayahudi. Hatua hizi, kwa mujibu wa polisi, ni za kinga tu na hazijachukuliwa kwa misingi ya matokeo ya mwisho ya uchunguzi au vitisho mahususi.

Vyombo vya habari vya Australia, vikinukuu Kitengo cha Pamoja cha Kupambana na Ugaidi (JCTT), viliripoti kuwa wahusika wa shambulio hilo walikuwa baba na mwana kwa majina ya Sajid Akram (miaka 50) na Naveed Akram (miaka 24); Sajid aliuawa eneo la tukio, huku Naveed akijeruhiwa na kukamatwa. Ndani ya gari lao zilipatikana alama zinazohusishwa na kundi la ISIS, lakini hakuna uhusiano wowote rasmi uliotangazwa na makundi ya kikanda.

Maafisa pia walibainisha kuwa Naveed Akram alikuwa amefanyiwa uchunguzi na Shirika la Usalama la Australia (ASIO) mwaka 2019 (1398), lakini faili lake lilifungwa kutokana na kukosekana kwa ushahidi wa tishio kubwa. Jambo hili linaonyesha tahadhari ya mamlaka katika kuepuka hitimisho za haraka.

Wachambuzi wanaamini kuwa muda na asili ya tuhuma za Israel—ambazo hadi sasa hazina uungwaji mkono wa rasmi—ni sehemu ya mtindo unaojirudia wa kuhusisha matukio ya kiusalama ya nje na Iran au Hezbollah katika nyakati za mvutano wa kikanda, bila kusubiri matokeo ya uchunguzi wa kisheria na kiusalama wa nchi husika.

Uchunguzi nchini Australia unaendelea, na maafisa rasmi wamesisitiza kuwa hakuna hitimisho la mwisho litakalotangazwa kabla ya kukamilika kikamilifu kwa mchakato wa uchunguzi.