Onyo la Profesa wa Chuo Kikuu cha Australia kuhusu wimbi la chuki dhidi ya Uislamu baada ya tukio la kigaidi la Sydney

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Profesa mmoja wa chuo kikuu nchini Australia ameonya kuhusu kuongezeka kwa hatari ya chuki dhidi ya Uislamu na vitendo vinavyolenga Waislamu baada ya tukio la risasi lililosababisha vifo katika ufukwe wa Bondi (Bondi Beach) jijini Sydney, na kusisitiza kuwa mazingira ya kihisia baada ya tukio hilo yanaweza kusababisha vurugu mpya.

Mark Kenny, Profesa wa Masomo ya Australia katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Australia, akirejea ujumbe wa kuhimiza umoja uliotolewa na Waziri Mkuu wa nchi hiyo, Anthony Albanese, alisema kuwa serikali imejitahidi kuzuia kujitokeza kwa hisia za hasira na vitendo vya vurugu katika jamii.

Alionya kuwa, hasa katika baadhi ya maeneo ya Sydney yenye idadi kubwa ya Waislamu, kuna uwezekano wa watu wenye nia ya kulipiza kisasi kuingia katika maeneo hayo na kwa makosa kuhusisha shambulio la hivi karibuni na jamii yote ya Waislamu; mtazamo ambao unaweza kuhatarisha maisha ya watu wasio na hatia.

Profesa huyo aliongeza kuwa vitendo vya aina hiyo si tu vinaweza kusababisha mashambulizi dhidi ya raia wasiojiweza, bali pia vina hatari ya kusababisha mfululizo wa miitikio ya kulipizana na hali kutoka nje ya udhibiti; hali ambayo itakuwa na athari pana za kijamii na kiusalama kwa Australia.