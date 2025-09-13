Trump Aonyesha Utayari wa Kufanya Vikwazo Vikali Dhidi ya Moscow kwa Masharti Moja!

Kulingana na shirika la habari la Abna, likimnukuu AFP, Rais wa Marekani Donald Trump, akionyesha utayari wake wa kuweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi, alisema atafanya hivyo ikiwa tu wanachama wote wa NATO watakubali kusitisha kabisa ununuzi wa mafuta kutoka Moscow.

Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa "Truth Social": "Niko tayari kuweka vikwazo vikali dhidi ya Urusi, kwa sharti kwamba nchi zote za NATO zikubali na kuchukua hatua kama hiyo; na pia nchi zote wanachama wa NATO zitasitisha kununua mafuta kutoka Urusi."

Rais wa Marekani aliendelea: "Kama unavyojua, ahadi ya NATO kwa ushindi ni chini ya asilimia 100, na wakati huo huo, ununuzi wa mafuta kutoka Urusi umekuwa mbaya! Hii inafifisha sana msimamo wako katika mazungumzo na nguvu yako ya kujadiliana dhidi ya Urusi. Hata hivyo, wakati wowote utakapokuwa tayari, mimi niko tayari. Toa tu muda? Ninaamini kwamba hatua hii, pamoja na uwekaji wa ushuru wa asilimia 50 hadi 100 na NATO kama kundi, dhidi ya China, ambayo itafutwa kabisa baada ya kumalizika kwa vita vya Urusi na Ukraine, itasaidia sana kumaliza vita hivi vya mauti lakini vya kipuuzi. China ina udhibiti mkubwa na hata ushawishi mkubwa juu ya Urusi, na ushuru huu wenye nguvu unaweza kuvunja ushawishi huo. Hii sio vita ya Trump (ambayo isingewahi kutokea ikiwa ningekuwa rais); hii ni vita ya Biden na Zelensky, na nataka kuimaliza na kuokoa maisha ya maelfu ya Warusi na Waukraine!"

Akihutubia Waeuropa, aliongeza: "Ikiwa hamko tayari, mnapoteza muda wangu na wakati, nguvu, na pesa za Marekani. Asante kwa umakini wenu kwa suala hili."