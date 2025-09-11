Ibn Sirin ni Nani? - Mtazamo wa Kiislamu kuhusu Mtu Huyu na Sifa Zake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) – ABNA, Ibn Sirin alikuwa mmoja wa Wanazuoni Mashuhuri wa Kiislamu, ambaye anaheshimiwa sana na Waislamu wa Madhehebu ya Sunni. Jina kamili: Abu Bakr Muhammad bin Sirin (Muhammad Mtoto wa Sirin), Maarufu kama: Ibn Sirin.

Kuzaliwa na Maisha ya Awali

Ibn Sirin alizaliwa karibu mwaka 33 Hijria , miaka miwili kabla ya mwisho wa utawala wa Khalifa Uthman.

Alizaliwa katika mazingira ya utumwa baada ya vita vya ‘Ayn al-Tamr baina ya Waislamu na Waajemi.

Baada ya vita hiyo, alitekwa na baadaye akawa huru kwa msaada wa Anas bin Malik , mmoja wa maswahaba wa Mtume Muhammad (s.a.w).

Baba yake , Abu ‘Umrah (au Sirin), pia alikuwa mtumwa aliyehuruishwa na Anas bin Malik.

Mama yake, Safiyyah, alikuwa mtumwa aliyehuruishwa na Abu Bakr (r.a).

Kuna maoni tofauti kuhusu jina la "Sirin" — baadhi wanasema ni jina la mama yake, si baba yake.

Familia

Ibn Sirin alielezwa kuwa na watoto 30 kutoka kwa mke mmoja, lakini ni mmoja tu aliyeishi kwa muda mrefu, kwa jina la Abdullah .

Katika baadhi ya mapokezi, watoto wengine waliotajwa ni Bakkar, Aufi, na Ayyub.

Tabia na Uchamungu

Hakuwahi kuzungumza na mama yake kwa sauti ya juu .

Kila aliposema naye, ilionekana kama anamnong’oneza kwa adabu na heshima kubwa.

Mtu asiyemfahamu angeweza kudhani kuwa ni mgonjwa akiwa mbele ya mama yake — kwa unyenyekevu mkubwa aliokuwa nao.

Alikuwa akifunga siku moja ndiyo ale siku inayofuata , kwa mwaka mzima.

Alipofuatwa na watu waliokiri kumzulia (kumsengenya) na kumuomba awasamehe, alisema:"Siwezi kuhalalisha kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha."

Elimu na Msimamo wa Kidini

Alipokuwa akisikia hadithi mbili tofauti kuhusu jambo moja, alichagua ile iliyo ngumu zaidi kuihifadhi na kuitekeleza .

Alikuwa mchangamfu, akicheka na kuulizia hali za watu.

Lakini kila alipoulizwa kuhusu masuala ya fiqhi (sheria za halali na haramu), uso wake ulibadilika na hali yake ikawa nzito, akihisi uzito wa jukumu hilo.

Utaalamu katika Tafsiri ya Ndoto

Ibn Sirin alikuwa mtaalamu mkubwa wa kutafsiri ndoto , na baadhi ya tafsiri zake zimehifadhiwa katika historia ya Kiislamu.

Hata hivyo, hakuna kitabu rasmi kilichoandikwa na yeye mwenyewe kilichosalia.

Vitabu vinavyoitwa "Tafsiri ya Ndoto ya Ibn Sirin" vilivyoenea leo, huenda ni mkusanyiko wa masimulizi na tafsiri zilizonukuliwa kutoka kwake , si kazi yake ya moja kwa moja.

Baadhi ya taarifa katika vitabu hivyo hazina msingi wa kihistoria, na zinapaswa kuhakikiwa kwa kutumia vyanzo sahihi vya Kiislamu.

Kifo

Ibn Sirin alifariki siku ya Ijumaa, tarehe 9 ya mwezi Shawwal , mwaka 110 Hijria , akiwa na umri wa miaka 80 au 81 , huko Basra .

Hata hivyo, tukikubali tarehe ya kuzaliwa kuwa mwaka 33 Hijria, basi umri wake halisi wakati wa kifo ungekuwa miaka 77, hivyo kuna hitilafu kidogo katika maelezo ya kihistoria.

Hitimisho

Ibn Sirin ni nembo ya elimu, taqwa (uchamungu), na adabu katika historia ya Kiislamu. Umaarufu wake katika tafsiri ya ndoto umevuka karne nyingi, lakini pia alikuwa mwenye msimamo mkali dhidi ya maovu, uongo na uzushi, akiishi kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu kwa kina.