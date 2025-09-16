Wimbi la mashambulizi makali dhidi ya jiji la Gaza; mashambulizi 37 ndani ya dakika 20 tu

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu Sputnik, gazeti la Yedioth Ahronoth lilikiri kwamba utawala wa Kizayuni ulifanya mashambulizi 37 ya anga dhidi ya maeneo ya makazi ya jiji la Gaza ndani ya dakika 20 tu usiku uliopita. Televisheni ya Palestina iliripoti kwamba mashambulizi ya anga ya utawala wa Kizayuni yalitokea wakati huo huo na mashambulizi ya mizinga ya utawala huo dhidi ya kaskazini magharibi mwa jiji la Gaza.

Vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwamba jiji la Gaza lilishuhudia mashambulizi makali zaidi ya wavamizi wa Kizayuni usiku uliopita na idadi kubwa ya majengo marefu katika eneo hilo yalisawazishwa na ardhi.