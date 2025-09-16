Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, likinukuu Associated Press, Rais wa Marekani Donald Trump, akikanusha ripoti ya Axios, alidai kwamba hakuwa akijua kuhusu shambulio na uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar wiki iliyopita.

Dai la Trump limekuja baada ya tovuti ya Marekani ya Axios kuandika katika ripoti kwamba Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, alikuwa amemjulisha Trump muda mfupi kabla ya kuanza kwa operesheni huko Doha dhidi ya viongozi wa Hamas. Utawala wa Trump ulidai kwamba "ulijulishwa wakati makombora yalikuwa tayari angani, na kwa hivyo Trump hakuwa na fursa ya kupinga shambulio hilo." Hata hivyo, Axios, likinukuu maafisa wa Israeli, liliandika kwamba Ikulu ya White House ilikuwa imejulishwa mapema, hata kama ratiba ya shambulio ilidhaniwa kuwa ngumu.

Utawala wa Kizayuni, ukiendeleza vitendo vyake vya kigaidi katika kanda, Jumanne iliyopita ulifanya shambulio la anga dhidi ya makazi ya viongozi wa Hamas nchini Qatar kwa lengo la kuwaondoa. Nchi za Mashariki ya Kati na kwingineko kwa ujumla zililaani uchokozi huu kama kitendo ambacho kinaweza kusababisha kuongezeka kwa mvutano katika kanda ambayo tayari iko ukingoni. Trump hapo awali alikuwa amedai kwamba hakuingilia kati uamuzi wa Israel kushambulia Qatar. Jana, akijibu swali la kama Netanyahu alikuwa amemwonya moja kwa moja kabla ya shambulio, alidai: "Hapana, hapana. Hawakunipa onyo."

Baada ya ripoti ya Axios, ofisi ya Netanyahu ilirudia tena taarifa waliyoitoa baada ya shambulio dhidi ya Qatar na kudai kwamba shambulio hilo lilikuwa "operesheni huru kabisa ya Israeli."

Washington inachukuliwa kuwa mshirika wa Qatar na Israeli. Doha imechukua jukumu la upatanishi katika juhudi za kupanga makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Tangu Oktoba 7, 2023, utawala wa Kizayuni umewaua makumi ya maelfu ya Wapalestina, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na umesababisha mzozo wa njaa na upungufu wa chakula katika eneo hilo. Watafiti na wataalam wengi wa haki za binadamu wameelezea mauaji haya kama mauaji ya kimbari. Tel Aviv inakataa madai ya mauaji ya kimbari na baada ya Operesheni ya Hamas ya Oktoba 7 (Al-Aqsa Deluge), imeelezea uchokozi huko Gaza kama "kujilinda." Tangu wakati huo, jeshi la utawala wa Kizayuni, pamoja na Qatar, pia limefanya uchokozi dhidi ya Lebanon, Syria, Iran na Yemen!