Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Associated Press, Kaja Kallas, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, leo Jumatano, alirudia madai yaliyotolewa na mhimili wa Magharibi-Kiyahudi dhidi ya Tehran na kudai kwamba “fursa ya kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa amani wa Iran inamalizika haraka!”

Kuhusiana na hili, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya alidai: "Dirisha la kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu suala la nyuklia la Iran linafungwa haraka. Tehran lazima ichukue hatua za kuaminika ili kushughulikia matakwa ya Ufaransa, Uingereza, na Ujerumani (Troika ya Ulaya iliyokuwa upande wa Iran katika makubaliano ya 2015 inayojulikana kama JCPOA)!"

Kaja Kallas, bila kutaja kushindwa kwa upande wa Ulaya wa JCPOA kutimiza ahadi zake kwa Iran, alidai: "Hili linamaanisha kuonyesha ushirikiano kamili na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na kuruhusu ukaguzi wa vituo vyote vya nyuklia bila kuchelewa!"

Hii inakuja baada ya yeye pia kutoa madai hapo awali kwamba muda wa mashauriano kati ya Tehran na Brussels ulikuwa unaisha.

Inafaa kuzingatia kwamba Tehran imekuwa ikisisitiza kila wakati kwamba iko tayari kwa mazungumzo ya usawa na kwa misingi ya kuheshimiana; hata hivyo, katika miezi iliyopita na katikati ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington, Marekani na wavamizi wa Kizayuni, kinyume na kanuni zote za kimataifa, walimshambulia Iran.