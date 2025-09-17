Ufilipino Yaiweka Israeli Kwenye Orodha ya Kusubiri / Kusimamisha Ununuzi Mpya wa Silaha Kufuatia Uhalifu Huko Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl-e Bayt (ABNA) – Gilberto Teodoro, Waziri wa Ulinzi wa Ufilipino, alitangaza katika bunge la nchi yake: "Nchi yake itasimamisha ununuzi wa mifumo mipya ya silaha kutoka 'Israeli' na itajikita tu katika kutekeleza mikataba ya awali."

Uamuzi huu ulichukuliwa kufuatia shinikizo la kisiasa la ndani kutokana na vita huko Gaza na mwelekeo wa serikali wa kubadilisha vyanzo vya uagizaji wa vifaa vya ulinzi.

Ufilipino ni mmoja wa wateja wakuu wa makampuni ya ulinzi ya Israeli, na kulingana na ripoti ya Taasisi ya Kimataifa ya Utafiti wa Amani ya Stockholm, ilikuwa mnunuzi wa pili mkubwa wa silaha duniani kati ya 2019 na 2023.

Uamuzi huu unaonyesha mabadiliko katika sera ya ulinzi ya Ufilipino na unaashiria athari za migogoro ya kikanda kwenye uhusiano wa kijeshi na kibiashara, pamoja na juhudi za Manila za kupunguza utegemezi.