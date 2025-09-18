Kulingana na shirika la habari la Abna, Waziri wa Nishati wa Urusi alikutana na kufanya mazungumzo na Meja Jenerali Mousavi, Mkuu wa Wafanyakazi Mkuu wa Majeshi.

Mwanzoni, Meja Jenerali Mousavi alisisitiza kuwa mahusiano kati ya Iran na Urusi yako katika njia nzuri ya ukuaji na maendeleo katika nyanja mbalimbali. Alisema: "Kutokana na vikwazo vikali vya Magharibi dhidi ya Iran na Urusi, kuna uwezo mkubwa, hasa katika sekta ya uchumi, wa kuinua kiwango cha ushirikiano, ambao unaweza kuimarishwa siku baada ya siku kupitia kuundwa na kukuza kamati za pamoja katika maeneo mbalimbali."

Meja Jenerali Mousavi, akirejea msimamo mzuri na thabiti wa Urusi katika Umoja wa Mataifa na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kuhusu shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran katika vita vya siku 12 vilivyolazimishwa, aliongeza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imethibitishia dunia kwamba haijawahi kuanzisha vita, na inaona njia ya diplomasia na mazungumzo kama njia bora ya kutatua matatizo, lakini adui mchafu na mhalifu alitumia mazungumzo kama kifuniko cha udanganyifu, na kwa kuisaliti njia ya diplomasia, alianzisha vita vya kulazimishwa dhidi ya Iran, ambapo majeshi yenye mamlaka na uthabiti yalitoa jibu la nguvu na la kuumiza kwa Amerika na utawala wa Kizayuni."

Sergei Tsivilyov pia alionyesha masikitiko yake juu ya kupoteza kamanda na wanasayansi wa Iran katika shambulio la kinyama la Israeli, na akasema: "Ninakubaliana kabisa na pendekezo lako kuhusu kuimarisha na kukuza tume husika ili kuinua kiwango cha ushirikiano katika nyanja mbalimbali kutokana na hali ya nchi zote mbili, na Iran na Urusi zinapaswa kuinua ushirikiano wao wa kiuchumi na kiulinzi hadi kiwango cha juu zaidi."