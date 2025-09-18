Iravani: Afghanistan lazima iungwe mkono katika kutokomeza ugaidi

Kulingana na shirika la habari la Abna, Balozi na Mwakilishi Mkaazi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya mada ya "Hali nchini Afghanistan," alisema: "Afghanistan lazima iungwe mkono katika kuchukua hatua za kina za kutokomeza ugaidi, kuvunja makundi yote ya kigaidi, na kuzuia matumizi ya eneo lake dhidi ya majirani, mkoa na zaidi."

Nakala ya hotuba ya Amirsaeid Iravani ni kama ifuatavyo:

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatoa rambirambi zake za dhati na mshikamano wake kwa watu na mamlaka ya Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi la hivi karibuni ambalo kwa bahati mbaya lilipoteza maisha ya idadi kubwa ya raia. Katika suala hili, Iran mara moja ilituma msaada wake wa kibinadamu kusaidia walioathirika na iko tayari kuendelea na misaada yake ili kuisaidia Afghanistan kushinda matokeo ya janga hili.

Tunazingatia ripoti ya hivi karibuni ya Katibu Mkuu (S/2025/554) ambayo inatoa sasisho juu ya hali ya Afghanistan, ikiwa ni pamoja na shughuli za kisiasa na kibinadamu za Umoja wa Mataifa.

Kuhusu ripoti hiyo, ningependa kusisitiza mambo yafuatayo:

Kwanza, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama jirani wa karibu wa Afghanistan na mpaka wa pamoja wa zaidi ya kilomita 900 na mwenyeji wa mamilioni ya wakimbizi wa Afghanistan kwa miongo kadhaa, inaona amani, utulivu na maendeleo nchini Afghanistan kuwa yanahusiana moja kwa moja na usalama wake wa kitaifa na utulivu wa mkoa mpana. Kwa msingi huu, Iran inaendelea kushirikiana kikamilifu na mamlaka halisi ya Afghanistan kupitia mipango ya nchi mbili na ya kikanda. Pia tumeshiriki kwa ufanisi katika mchakato wa Doha chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa na tumefanya jukumu muhimu katika vikundi vyake vya kazi.

Pili, mustakabali wa Afghanistan lazima uundwe na uwe wa Waafghanistan wenyewe. Suluhisho endelevu linaweza kupatikana tu kupitia mchakato wa kisiasa jumuishi ambao unaakisi utofauti wa kikabila na kisiasa wa nchi, unaheshimu uhuru wake na unahakikisha haki za Waafghanistan wote, hasa wanawake na wasichana. Suluhisho lolote lililowekwa kutoka nje si endelevu wala halikubaliki.

Tatu, mamlaka halisi ni ukweli wa kweli kwenye uwanja wa Afghanistan na jumuiya ya kimataifa haina budi isipokuwa kushirikiana nao. Ushirikiano wa kujenga na wa vitendo ni muhimu kushughulikia migogoro ya kibinadamu na kiuchumi inayoendelea ambayo bado inatishia utulivu wa mkoa. Katika suala hili, tunasisitiza kwamba msaada wa kibinadamu haupaswi kamwe kupolitiwa. Vikwazo haipaswi kutumiwa kama shinikizo la kisiasa kuzuia utulivu wa kiuchumi au ushirikiano na mamlaka halisi. Mali ya Afghanistan iliyofungwa nje lazima iachiliwe bila masharti ili kutumikia watu. Pia, utaratibu wa msamaha wa marufuku ya kusafiri kwa wanachama fulani waliochaguliwa wa Taliban haupaswi kutumiwa vibaya au kutumiwa kisiasa na wanachama wa Baraza. Kurejesha kikamilifu utaratibu huu ni muhimu, kwani ni chombo muhimu cha kuimarisha mazungumzo na kuendeleza mbinu pana na ya kujenga kwa hali nchini Afghanistan.

Nne, kwa miongo kadhaa, Iran imebeba mzigo usiofaa, ikiwa mwenyeji wa mamilioni ya wakimbizi na wahamiaji wa Afghanistan, mara nyingi bila msaada wa kutosha wa kimataifa. Wajibu huu wa kibinadamu umesababisha gharama kubwa kwa jamii yetu, umelemea rasilimali na miundombinu, na kuunda changamoto ngumu za usalama na mpaka. Kufuatia uchokozi wa utawala wa Israeli dhidi ya Iran, shinikizo hili limeongezeka zaidi. Iran haiwezi kuendelea kubeba mzigo huu peke yake na, kwa hivyo, haina budi isipokuwa kuwarejesha raia haramu wa Afghanistan nchini mwao. Ni muhimu kutambua kwamba wakati wa mchakato wa kurudi, Iran imeshirikiana kikamilifu na mamlaka halisi ili kuhakikisha hali salama na yenye heshima ya kurudi.

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Iran inaunga mkono kwa dhati kuundwa kwa Afghanistan huru, iliyoungana na yenye amani, isiyo na ugaidi, migogoro na madawa ya kulevya. Tunathibitisha tena kujitolea kwetu thabiti kwa Afghanistan imara na inayojitegemea na tutaendelea kushirikiana kwa karibu na washirika wa kikanda na kimataifa ili kufikia lengo hili. Afghanistan lazima iungwe mkono katika kuchukua hatua za kina za kutokomeza ugaidi, kuvunja makundi yote ya kigaidi bila ubaguzi wowote, na kuzuia matumizi ya eneo lake dhidi ya majirani, mkoa na zaidi.

Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti,

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Kusaidia Afghanistan (UNAMA) unachukua jukumu muhimu katika kushughulikia changamoto za nchi hii, na tunathibitisha tena msaada wetu kwa dhamira yake na utekelezaji wake bora.