Kulingana na shirika la habari la Abna, Urusi imekuwa ikisisitiza mara kwa mara juu ya uhalifu wa vitendo vya nchi za Ulaya vya kurejesha vikwazo dhalimu dhidi ya Iran ndani ya mfumo unaodaiwa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi leo Jumamosi ilitoa taarifa ikisema: Upande wa Urusi umetoa maoni mara kwa mara kuhusu asili ya uchochezi na isiyo halali ya vitendo vya nchi za Ulaya zinazoshiriki katika JCPOA (Mpango Kamili wa Pamoja wa Utekelezaji) na urais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unaoendeshwa na Korea Kusini, ambayo iko chini ya ushawishi wao.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilibainisha kuwa upigaji kura huu unathibitisha uhalifu wa majaribio ya 'snapback' na unakataa njia ya kisiasa inayolenga kuweka shinikizo kwa Iran.

Kwa kumalizia, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilifafanua: Moscow inasisitiza umuhimu wa kuendelea na mazungumzo yenye kujenga na Iran na inasisitiza juu ya heshima kwa kanuni za kimataifa na majukumu ya kisheria katika uhusiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Inafaa kutaja kwamba Ijumaa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliweka rasimu ya azimio la kufuta kabisa vikwazo dhidi ya Iran kwa upigaji kura, lakini rasimu hii haikuweza kupata uungwaji mkono wa kutosha.

Urusi, China, Pakistan, na Algeria walikuwa miongoni mwa nchi zilizopiga kura ya 'ndio' kwa rasimu hii.

Kikao hiki kilifanyika baada ya nchi tatu za Ulaya, Uingereza, Ufaransa, na Ujerumani, kuanzisha mchakato wa siku 30 mnamo Agosti 28 (Septemba 6) kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa.

Troika ya Ulaya ilidai kwamba Tehran haijatimiza majukumu yake chini ya makubaliano ya nyuklia ya 2015, ambayo yalifungwa kwa lengo la kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia; madai ambayo yamekuwa yakikataliwa na maafisa wa Iran.