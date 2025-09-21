Kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen: Israel ni tishio kubwa kwa Umma wa Kiislamu.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea Al-Masirah, Abdul-Malik al-Houthi, kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen, alisema katika hotuba yake kwenye maadhimisho ya mapinduzi ya Septemba 21: "Tunashukuru Mungu kwa ushindi huu wa kihistoria na mkubwa. Mungu alimbariki taifa letu mnamo Septemba 21. Tunapongeza taifa zima la Yemen kwa sherehe hii, hasa waanzilishi ambao walikuwa na jukumu kubwa katika ushindi huu. Huu ni ushindi ambao Mungu alitunuku taifa letu."

Aliongeza: "Mapinduzi ya Septemba 21 yalikuwa mafanikio makubwa ambayo Mungu aliyatimiza kwa mikono ya watu hawa. Mapinduzi haya yalikuwa na sifa kubwa na za kipekee. Mapinduzi ya Septemba 21 hayahitaji propaganda za uongo za vyombo vya habari, bali yanategemea ukweli ulio wazi kama mchana."

Alisisitiza: "Sifa kuu ya mapinduzi haya ni uhalisi wake na uhuru wake kutoka kwa utegemezi wowote wa kigeni. Mapinduzi ya Septemba 21 yalikuwa mapinduzi halisi kwa ajili ya watu wa Yemen, yaliyotokana na mapenzi safi ya watu wa Yemen, na hakukuwa na jukumu la kigeni ndani yake."

Kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen alieleza: "Msaada wa kifedha wa Yemen ulitoka kwa watu wa Yemen, na misaada ilielekezwa kwenye vituo ambapo watu walikuwa wakifanya kazi. Imani na utegemezi wa watu wetu kwa Mungu, kisha juhudi zao, kujitolea, sadaka, azimio na utashi, na ufahamu wao wa umuhimu wa kile walichokuwa wakifanya, yalikuwa jambo lililo wazi ambalo Mungu alilifanya litimie na kusababisha matokeo makubwa katika kufikia ushindi mkubwa wa kihistoria."

Alisema: "Mapinduzi ya Septemba 21 ni mapinduzi ya ukombozi ambayo yaliwaweka huru watu wetu wapendwa na nchi yetu kutoka kwa utawala wa wageni. Balozi wa Marekani huko Sanaa alikuwa juu ya afisa yeyote, na maamuzi na maagizo yote yalitoka kwake. Marekani iliingilia kati masuala yote ya ndani ya Yemen ili kutimiza maslahi yake huku watu wakipata hasara."

Kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen alibainisha: "Enzi na uhuru vilikuwa vimepotea, na watawala walikuwa wanategemea wageni. Watawala hawa walikuwa wamefungua njia kwa Marekani kuingilia kati masuala yote. Taifa letu pendwa lilileta mafanikio haya makubwa na ya ukombozi na kushinda mamlaka za kigeni, wakiongozwa na Amerika. Sifa ya kwanza ya mapinduzi haya ni usafi wake kutoka kwa ushawishi wowote wa kigeni. Mnamo Septemba 21, pamoja na mafanikio makubwa ya kihistoria katika mji mkuu, Sanaa, usalama na utulivu vilianzishwa kwa wote."

Aliongeza: "Mapinduzi haya yalileta usalama na uhakika kwa wakazi wote wa Sanaa bila kujali mielekeo yao. Mawakala wa Marekani na Israeli na nchi za kikanda wanafanya kazi tu kwa ajili ya kuunda matatizo ya kimadhehebu, kikanda na kikabila. Shughuli zote za mawakala wa Marekani na Israeli na kampeni yao ya vyombo vya habari inalenga kueneza uchochezi chini ya majina ya kidini, kimadhehebu na kikabila. Hawafanyi kazi kwa ajili ya taifa."

Kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen alisisitiza: "Mawakala wa Marekani na Israeli wanafanya kazi kwa nguvu zao zote ili kuvunja muundo wa kijamii wa taifa letu pendwa. Wanataka kukata uhusiano kati ya Wayemen. Kwa msaada wa kifedha kutoka kwa baadhi ya nchi za Ghuba, chini ya usimamizi wa Marekani na uongozi wa Israeli, wana mbinu ya uadui na kinyume na maadili ya Kiislamu. Wana chuki dhidi ya watu wa Yemen. Wanataka kueneza uchochezi na chuki. Tumeangalia harakati za mawakala wa Marekani na Israeli ambao wanatafuta kusababisha migogoro kati ya makabila."