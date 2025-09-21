  1. Home
Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Marekani na Saudi Arabia Washauriana Kuhusu Gaza, Syria na Sudan.

21 Septemba 2025 - 23:19
News ID: 1729636
Source: ABNA
Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza mashauriano kati ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia kuhusu hali ya Gaza, Syria na Sudan.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea shirika la habari la Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa taarifa leo Jumapili kuhusu mashauriano kati ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo na mwenzake wa Saudi Arabia.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliripoti: "Marco Rubio, katika mazungumzo na mwenzake wa Saudi, alitangaza kujitolea kwa Marekani kwa usalama wa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba!"

Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema: "Rubio alijadili na mwenzake wa Saudi hali ya Gaza, Syria na Sudan."

