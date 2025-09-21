Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Marekani na Saudi Arabia Washauriana Kuhusu Gaza, Syria na Sudan.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea shirika la habari la Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa taarifa leo Jumapili kuhusu mashauriano kati ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo na mwenzake wa Saudi Arabia.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliripoti: "Marco Rubio, katika mazungumzo na mwenzake wa Saudi, alitangaza kujitolea kwa Marekani kwa usalama wa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba!"

Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema: "Rubio alijadili na mwenzake wa Saudi hali ya Gaza, Syria na Sudan."