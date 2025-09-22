Uingereza: Uundaji wa nchi huru ni haki ya kiasili ya watu wa Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza alisisitiza: "Uundaji wa nchi ya Palestina ni haki ya kiasili ya watu wa Palestina."

"Yvette Cooper" aliongeza katika mahojiano maalum na Al Jazeera: "Suluhisho la nchi mbili ndilo njia pekee ya kufikia amani katika eneo hili. Tunaamini katika umuhimu wa kukuza suluhisho la nchi mbili, na ndio maana tumetambua nchi ya Palestina."

Aliendelea: "Kinachotokea Gaza ni cha kutisha, na tunahitaji usitishaji vita wa haraka na utoaji wa misaada kwa ukanda huo. Tunaendelea kushirikiana na nchi zingine ili kuongeza shinikizo kwa lengo la kusitisha vita huko Gaza."

Waziri mpya wa Mambo ya Nje wa Uingereza alifafanua: "Tumeweka vikwazo kwenye uuzaji wa silaha kwa Israeli kutokana na wasiwasi kuhusu ukiukaji wa sheria za kimataifa. Tumewawekea vikwazo baadhi ya watu katika serikali ya Israeli kwa kuchochea ghasia na tutafanya vivyo hivyo na Hamas."

Matamshi ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza yanakuja wakati "Tobias Ellwood," Waziri wa Serikali wa Uingereza anayeshughulikia masuala ya Mashariki ya Kati, pia amesema: "Suluhisho la nchi mbili ni muhimu kwa kufikia amani na usalama kwa Waisraeli na Wapalestina, na sasa ni wakati wa kutambua nchi ya Palestina."