Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Anatolia, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza: "Jeshi la Ukraine lilifanya shambulio la droni kwenye ardhi ya Urusi; droni 114 za Ukraine zilitunguliwa usiku na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi katika maeneo mbalimbali."

Vyacheslav Gladkov, gavana wa eneo la Belgorod la Urusi, alitangaza kwenye Telegram kwamba watu wawili walijeruhiwa katika jiji la Belgorod kutokana na shambulio la droni.

Roman Sinyagovsky, gavana wa eneo la Krasnodar, pia alitangaza kwamba baadhi ya majengo katika eneo hilo yameharibiwa kutokana na shambulio la droni.

Sergei Aksyonov, mkuu wa Crimea, alikuwa ametangaza jana kwamba watu watatu waliuawa na wengine 16 walijeruhiwa kutokana na shambulio la droni za jeshi la Ukraine kwenye Crimea.