Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Waziri Mkuu wa Kanada, Mark Carney, alitangaza leo, Jumatatu: "Hali huko Palestina ni mbaya na ya machafuko. Ikiwa amani itafikiwa huko Palestina, tunaweza kuwa sehemu ya kikosi cha kimataifa cha pande nyingi katika eneo hilo."

Waziri Mkuu wa Kanada aliongeza: "Tunaunga mkono juhudi za kufikia usitishaji vita na amani nchini Ukraine. Mkataba wowote na Urusi lazima utoe dhamana za usalama kwa Ukraine."

Mark Carney aliendelea, akirudia misimamo ya uadui ya Ottawa dhidi ya Moscow, na kudai: "Vikwazo dhidi ya Urusi, hasa katika sekta ya kifedha, vinaweza kuwa na ufanisi!"

Hii ni wakati ambapo maafisa wengi kutoka nchi mbalimbali wamesisitiza mara kwa mara kwamba vikwazo na vizuizi dhidi ya Urusi havikuwa na maana na mizozo nchini Ukraine inapaswa kutatuliwa kupitia mazungumzo.

Kuhusiana na Palestina, nchi nne, Uingereza, Australia, Canada, na Ureno, jana zilitangaza kwamba zimeitambua rasmi nchi ya Palestina.

Ofisi ya Waziri Mkuu wa Canada (PMO) ilitangaza katika suala hili: "Kwa miongo mingi, dhamira ya Canada kwa [suluhisho la nchi mbili] ilitegemea matarajio kwamba matokeo haya hatimaye yangefikiwa kama sehemu ya makubaliano yaliyojadiliwa."