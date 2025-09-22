Luxembourg: Kinachotokea Gaza sasa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Waziri Mkuu wa Luxembourg alikosoa uhalifu unaoendelea wa wavamizi dhidi ya watu waliokandamizwa wa Gaza.

Kulingana na CNN, "Luc Frieden," Waziri Mkuu wa Luxembourg, alisema: "Kinachotokea Gaza sasa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Njia pekee ya kwenda mbele ni kuhakikisha kwamba sasa suluhisho la nchi mbili lina nafasi ya kutekelezwa."

"Luc Frieden" aliongeza: "Utambuzi wetu wa nchi ya Palestina si uadui dhidi ya Israel, bali ni upinzani dhidi ya Netanyahu."

Nchi nne, Uingereza, Australia, Canada, na Ureno, jana zilitangaza kwamba zimeitambua rasmi nchi ya Palestina.

Taarifa iliyotolewa na Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Australia ilisema: "Australia inatambua matarajio halali na ya muda mrefu ya watu wa Palestina ya kuwa na nchi huru. Kitendo cha leo cha utambuzi kinaonyesha dhamira ya muda mrefu ya Australia kwa suluhisho (linalojulikana kama) la nchi mbili, ambalo daima ndilo njia pekee ya amani na usalama wa kudumu."

Ofisi ya Waziri Mkuu wa Canada (PMO) ilitangaza katika suala hili: "Kwa miongo kadhaa, dhamira ya Canada kwa [suluhisho la nchi mbili] ilitegemea matarajio kwamba matokeo haya hatimaye yangefikiwa kama sehemu ya makubaliano yaliyojadiliwa."

Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer pia alitangaza katika suala hili: "Leo tumetambua nchi ya Palestina ili kuweka hai matumaini ya amani."