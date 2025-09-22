Ben Gvir: Kama Ningekuwa Waziri Mkuu, Ningemkamata Mahmoud Abbas Mara Moja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – Itamar Ben Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa Israel, alisema usiku wa Jumapili katika mahojiano na kituo cha televisheni Israel 24 kwamba kama angekuwa Waziri Mkuu, angeamuru kukamatwa kwa Mahmoud Abbas mara moja.

Kauli hiyo imetolewa kufuatia hatua ya nchi za Uingereza, Kanada, Australia na Ureno kutambua rasmi nchi ya Palestina; hatua iliyochochea hasira na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi wa Israel.

Ben Gvir, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha siasa kali Nguvu ya Kiyahudi (Jewish Power), alisema: “Sisi hatuchukui hatua yoyote dhidi ya Mamlaka ya Ndani ya Palestina, ilhali wao wanafanya lolote wanalotaka.”

Alipoulizwa kuhusu hatua sahihi kuchukua katika hali hii, alijibu: “Lazima tuvunje mamlaka haya. Kama ningekuwa Waziri Mkuu, ningetoa mara moja agizo la kumkamata Mahmoud Abbas, kwa sababu kwa mtazamo wetu, anatekeleza ugaidi wa kimataifa dhidi ya Israel.”

Aidha, viongozi wa Israel wanadai kwamba hatua za kidiplomasia za Palestina katika taasisi za kimataifa kama Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa (ICC), Mahakama ya Haki ya Kimataifa (ICJ) na Umoja wa Mataifa, ni aina ya “ugaidi wa kimataifa.”