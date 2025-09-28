Saudi Arabia: Diplomasia Ndio Suluhisho Pekee la Mpango wa Nyuklia wa Iran

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, "Faisal bin Farhan," Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, alisisitiza katika Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa kwamba njia ya diplomasia ni suluhisho pekee la kutatua mgogoro wa mpango wa nyuklia wa Iran.

Pia alizungumzia suala la kuitambua Palestina na kuzitaka nchi zote kuitambua nchi hiyo na kuunga mkono mchakato wa kutekeleza suluhisho la mataifa mawili.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, akilaani mashambulizi yanayoendelea ya utawala wa Kizayuni katika eneo hilo, aliuita shambulio la hivi karibuni la utawala huo dhidi ya Qatar kuwa "kitendo cha wazi na kisichoweza kuhalalishwa."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, akizungumza katika Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, alisisitiza: "Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kudhibiti migogoro ya kimataifa."

Akirejelea vita vya Gaza, alibainisha: "Sote tunapaswa kuchukua hatua ya kukomesha shambulio hilo mara moja na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inafika kwa wakazi wa eneo hilo."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia alionya kwamba kuchelewa kwa jumuiya ya kimataifa kudhibiti vita vya Gaza kutapelekea kutokuwa na utulivu wa kiusalama katika ngazi ya kikanda na kimataifa.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Bin Farhan, akitangaza uungaji mkono kwa Lebanon, alisema: "Tunasimama pamoja na taifa la Lebanon na tunaunga mkono juhudi za serikali ya nchi hiyo kutekeleza Mkataba wa Taif na kuweka silaha mikononi mwa serikali pekee."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia aliendelea kusisitiza juu ya umuhimu wa kuondoka kabisa kwa vikosi vya utawala wa Kizayuni kutoka katika maeneo yote ya Lebanon yanayokaliwa na alipongeza juhudi za serikali ya Beirut za kupanua mamlaka na kuweka silaha mikononi mwa taasisi rasmi za serikali.

Pia alikaribisha kuongezeka kwa idadi ya nchi zinazoitambua serikali huru ya Palestina na kuongeza: "Tunaunga mkono kupitishwa kwa Azimio la New York katika Mkutano Mkuu kuhusu utatuzi wa suala la Palestina kwa kuzingatia suluhisho la mataifa mawili."