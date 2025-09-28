  1. Home
Falme za Kiarabu: Kuundwa kwa Dola ya Palestina Pamoja na Israel Ni Lazima

28 Septemba 2025 - 11:18
News ID: 1732343
Source: ABNA
Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) ulisisitiza umuhimu wa kile kinachoitwa Suluhisho la Mataifa Mawili katika kutatua mgogoro wa Palestina.

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Sky News Arabia, "Lana Nusseibeh," Waziri Msaidizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya UAE, alisisitiza katika hotuba yake kwenye Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba Dola Huru ya Palestina inapaswa kuundwa pamoja na Israel, na Suluhisho la Mataifa Mawili litekelezwe.

Akizungumzia hali ya kibinadamu huko Gaza, alidai: Hata pamoja na vikwazo na vizuizi vilivyopo, UAE itaendelea kutekeleza jukumu lake.

Nusseibeh pia aligusia mgogoro wa Sudan na kusisitiza uungaji mkono wa nchi yake kwa watu wa Sudan kumaliza vita.

Aliitaka kukomeshwa mara moja kwa mapigano katika nchi hiyo ya Kiafrika.

