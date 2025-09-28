Kukithiri kwa Migogoro Kati ya Maafisa wa Kizayuni Kuhusu Mpango wa Trump

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Ma'an, wakati Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, anatarajiwa kukutana na Rais wa Marekani, Donald Trump, migogoro kati ya maafisa wa Kizayuni kuhusu mpango wake imeongezeka.

Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa utawala wa Kizayuni, anataka kutokuwa na uingiliaji kati wa Mamlaka ya Palestina katika utawala wa Ukanda wa Gaza, uharibifu kamili wa Hamas, na uvamizi wa sehemu za Ukingo wa Magharibi, pamoja na kuzuia kuundwa kwa serikali ya Palestina.

Itamar Ben-Gvir pia alimuonya Netanyahu, akisema kwamba hana haki ya kumaliza vita vya Gaza bila kuishinda Hamas.

Gideon Sa'ar, Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala wa Kizayuni, naye ametaka kumalizika kwa vita vya Gaza.

Jana, Channel 12 ya utawala huo, ikitoa maelezo ya makubaliano yanayowezekana ya kusitisha vita huko Gaza na kubadilishana wafungwa na harakati ya upinzani ya Hamas, ilidai kuwa mpango uliopendekezwa na Marekani wa kusitisha vita huko Gaza unajumuisha kuachiliwa kwa wafungwa wote wa Kizayuni ndani ya saa 48, pamoja na kuachiliwa kwa mamia ya wafungwa wa Kipalestina na kuondoka kwa hatua kwa hatua kwa jeshi la wavamizi kutoka Ukanda wa Gaza.

Kulingana na madai haya, masharti ya mpango wa Trump pia yanajumuisha kutokuambatanishwa kwa Ukanda wa Gaza kwenye maeneo yanayokaliwa na uhamishaji wa udhibiti wa ukanda huo hatua kwa hatua kwa vikosi vya ndani na kimataifa.