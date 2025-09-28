Mwitikio wa Korea Kusini Kuhusu Kurejea kwa Vikwazo Haramu Dhidi ya Iran

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Russia Today, Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kusini ilitangaza kuwa inarejea kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran kunatarajiwa kuwa na athari ndogo kwa Seoul.

Wizara hiyo ilisisitiza kwamba Korea Kusini, kama mwanachama anayewajibika katika jamii ya kimataifa, itaendelea kushiriki katika juhudi zinazofanywa kuelekea utatuzi wa amani wa suala la nyuklia la Iran na kuimarisha amani na utulivu katika eneo hilo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kusini ilisisitiza juhudi za serikali ya nchi hiyo katika kupunguza matatizo ambayo yanaweza kutokea kwa kampuni za Korea.

Ikumbukwe kwamba hapo awali, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chini ya shinikizo la Marekani, ilikataa rasimu ya azimio ya Russia na Uchina iliyolenga kuongeza muda wa Azimio la 2231, ambalo lilipitishwa kuunga mkono makubaliano ya nyuklia na Iran.

Kabla ya hapo, Uingereza, Ujerumani, na Ufaransa, zikiishutumu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kukiuka makubaliano ya nyuklia ya 2015 (JCPOA) na kutoa madai yasiyo na msingi na bila kutaja kujiondoa kwa upande mmoja kwa Marekani kutoka katika makubaliano hayo mwaka 2018, pamoja na ukiukwaji wa pande za Ulaya, na sambamba na kampeni ya Marekani ya "shinikizo la kiwango cha juu" dhidi ya Tehran, walianzisha mchakato wa siku 30 wa kuamsha utaratibu wa kichocheo (snapback).