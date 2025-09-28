Madai ya Tel Aviv Kuhusu Kuvamiwa kwa Zaidi ya Nusu ya Jiji la Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Ma'an, gazeti la Kizayuni Jerusalem Post likinukuu vyanzo vyenye ujuzi, lilisema kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni limevamia zaidi ya nusu ya Jiji la Gaza.

Kulingana na ripoti hiyo, Wapalestina 800,000 katika eneo hili wamehama makazi yao tena. Sehemu ya habari ya jeshi la utawala wa Kizayuni ilitangaza kwamba ndege za kivita za utawala huo zililenga maeneo 120 katika Ukanda wa Gaza katika masaa 24 yaliyopita.

Hii ni wakati ambapo hospitali, shule na miundombinu ya Ukanda wa Gaza, hasa maeneo ya makazi, ni sehemu ya benki ya malengo ya kudumu ya ndege za kivita za utawala wa Kizayuni.

Ikumbukwe kwamba, hata baada ya miaka 2 tangu kuanza kwa vita vya Gaza, wanajeshi wavamizi bado hawajaweza kupata eneo la kuwaficha wafungwa wa Kizayuni katika ukanda huo.