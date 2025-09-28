Televisheni ya Israel: Sauti ya Trump Imebadilika

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Ma'an, Channel 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasilisha ratiba maalum ya kumaliza vita vya Gaza katika mkutano wake na Netanyahu siku ya Jumatatu.

Ripoti hiyo inasema kwamba sauti ya Trump imebadilika katika wiki za hivi karibuni. Inatarajiwa kwamba suala la uvamizi wa Ukingo wa Magharibi pia litajadiliwa katika mkutano huu. Hii ni licha ya ukweli kwamba Trump alidai kuwa hataruhusu ardhi hizo zikaliwe.

Ikumbukwe kwamba juhudi zinazoonekana za Trump za kumaliza vita vya Gaza hazitokani na huruma kwa wakazi wa ukanda huo, bali ni kwa udanganyifu wa watu kwa lengo la kujipatia Tuzo ya Amani ya Nobel, kwani Trump mwenyewe anachukuliwa kuwa mmoja wa waungaji mkono wakuu wa mauaji ya halaiki ya Wapalestina katika Ukanda wa Gaza.

Mpango wake wa kumaliza vita vya Gaza haujumuishi kuundwa kwa serikali ya Palestina.