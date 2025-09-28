Madai ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Baada ya Utekelezaji wa Snapback

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu TASS, Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, bila kutaja hatua za uhasama za nchi yake na washirika wake wa Ulaya dhidi ya Iran katika kuamsha "utaratibu wa kichocheo," alidai kuwa Washington bado inatarajia kufikia makubaliano na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia.

Rubio alidai kuhusu hili: Vikwazo na vizuizi vingine vya Umoja wa Mataifa kuhusiana na Iran vilianza tena saa 20:00 kwa saa za Mashariki mwa Marekani.

Aliendelea kudai: Rais (Donald) Trump amesema wazi kuwa diplomasia bado ni chaguo lililopo na (kufikia) makubaliano bado ndio matokeo bora zaidi kwa watu wa Iran na ulimwengu. Ili kufanikisha hilo, Iran lazima ikubali mazungumzo ya moja kwa moja kwa nia njema, bila kupoteza muda na kuunda utata (!)

Hapo awali, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chini ya shinikizo la Marekani, ilikataa rasimu ya azimio ya Russia na Uchina iliyolenga kuongeza muda wa Azimio la 2231, ambalo lilipitishwa kuunga mkono makubaliano ya nyuklia na Iran.

Kabla ya hapo, Uingereza, Ujerumani, na Ufaransa, zikiishutumu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kukiuka makubaliano ya nyuklia ya 2015 (JCPOA) na kutoa madai yasiyo na msingi na bila kutaja kujiondoa kwa upande mmoja kwa Marekani kutoka katika makubaliano hayo mwaka 2018, pamoja na ukiukwaji wa pande za Ulaya, na sambamba na kampeni ya Marekani ya "shinikizo la kiwango cha juu" dhidi ya Tehran, walianzisha mchakato wa siku 30 wa kuamsha utaratibu wa kichocheo (snapback).