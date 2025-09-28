Kitendo cha Siri cha Marekani Kuhusu Wanajeshi Wake Nchini Iraq

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al-Maalouma, Youssef al-Kilabi, mbunge wa Iraq, alitangaza kwamba ripoti zilizochapishwa kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini humo ni uongo na udanganyifu.

Aliendelea kusema: Marekani inaongeza uwepo wake wa kijeshi katika vituo vilivyopo nchini Iraq. Washington inajaribu kuchapisha ripoti za uongo kuhusu kuondoka kwa udanganyifu kutoka Iraq lakini wakati huo huo inatafuta kuongeza idadi ya wanajeshi wake.

Al-Kilabi alisisitiza: Wanajeshi wa Marekani wanasafiri kwa urahisi kati ya Syria na Iraq. Serikali inapaswa kuchukua hatua dhidi ya ukiukwaji wa mamlaka ya nchi.

Ikumbukwe kwamba Kambi ya Harir iliyoko kaskazini mwa Iraq hivi karibuni ilishuhudia kuhamishwa kwa vifaa vya kijeshi kutoka Qatar hadi nchini humo.