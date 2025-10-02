Kukemea Shambulio la Wanajeshi wa Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Msafara wa Baharini wa Al-Sumud

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alikemea vikali shambulio jipya la utawala wa Kizayuni dhidi ya msafara wa baharini wa Al-Sumud (Uthabiti) na kuwakamata waungaji mkono wa watu wanaodhulumiwa wa Gaza.

Ismail Baghaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akipongeza hatua ya kibinadamu ya wanaharakati na vikundi vya kiraia kutoka nchi mbalimbali katika kuunga mkono watu wanaodhulumiwa wa Palestina na jitihada zao za kuvunja mzingiro dhalimu wa Ukanda wa Gaza, alielezea hatua ya utawala wa Kizayuni ya kushambulia msafara huo kuwa uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kitendo cha kigaidi.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akigusia pia kuendelea kwa ukeketaji wa kikabila na mauaji ya watu wasio na hatia wa Gaza, alisisitiza tena jukumu la kisheria, kimaadili, na kibinadamu la serikali zote la kukomesha mauaji ya halaiki ya Wapalestina na kuwafanya wahalifu wawajibike na kuwafungulia mashtaka, na alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuhusu suala hili.