Araghchi alisema: “Azimio namba 2231 la Baraza la Usalama linapaswa kuchukuliwa kuwa limekamilika na kuhitimishwa kwa wakati uliopangwa.”

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araqchi, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, siku ya Jumatano walifanya mazungumzo kwa njia ya simu kuhusu uhusiano wa pande mbili na masuala ya kimataifa.

Pande zote mbili katika mazungumzo hayo zilibainisha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo katika nyanja zote za kipaumbele, na kusisitiza haja ya kuimarisha uratibu na ushirikiano katika ngazi ya nchi mbili na pia kupitia mashirika ya kimataifa ili kulinda amani na utulivu wa kikanda na kimataifa.

Mawaziri hao wa mambo ya nje wa Iran na Pakistan walisema kwamba suala la Palestina ndilo jambo kuu zaidi la ulimwengu wa Kiislamu, na wakataka kuchukuliwa hatua za haraka na madhubuti na nchi za Kiislamu ili kumaliza mauaji ya halaiki ya Wapalestina na kuwashtaki na kuwaadhibu wahalifu.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, huku akishukuru msimamo wa uwajibikaji wa Pakistan katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kupinga matumizi mabaya ya nchi tatu za Ulaya katika kutumia mfumo wa kusuluhisha migogoro wa JCPOA kwa lengo la kurejesha maazimio yaliyokuwa yamekamilika, alisisitiza kuwa Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2231 linapaswa, kwa mujibu wa masharti yake na maandiko ya makubaliano ya nyuklia (JCPOA), kuchukuliwa kuwa limekamilika katika muda uliopangwa, yaani tarehe 26 Mehr 1404 (18 Oktoba 2025).

Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2231 ni uamuzi uliopitishwa baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia ya Iran (JCPOA) tarehe 29 Tir 1394 (20 Julai 2015) na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.