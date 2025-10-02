Iran: Baraza la Usalama liidhinishe Kukubaliwa kwa Dola ya Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, katika kikao cha Baraza Kuu kuhusu suala la matumizi ya haki ya kura ya turufu katika Baraza la Usalama kuhusu azimio lililopendekezwa la kusitisha mapigano huko Gaza, alisema: "Inasikitisha sana kwamba, kwa mara ya sita katika miezi ya hivi karibuni, Baraza la Usalama limeshindwa kupitisha azimio la kusitisha uvamizi wa kikatili dhidi ya watu wa Palestina kutokana na matumizi mabaya ya mara kwa mara ya Marekani ya haki ya kura ya turufu."

Amir Saeid Iravani alisema katika kikao hicho: "Ukwamishwaji wa Marekani hauendani tu na matakwa thabiti ya jumuiya ya kimataifa ambayo imesisitiza daima uungaji mkono wake kwa haki, amani na haki zisizo za kubatilika na zisizoweza kunyang'anywa za watu wa Palestina, bali pia unapingana moja kwa moja na ahadi ileile ambayo Marekani imeieleza mara kwa mara katika maneno yake kuhusu nafasi yake ya kutafuta amani, huku katika vitendo ikiunga mkono mkoloni mvamizi na kuweka mazingira ya kuendelea kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa."

Aliendelea kusema: "Kwa takriban miongo minane, utawala vamizi wa Kizayuni umefuata sera haramu na za uhalifu ambazo katika miaka miwili iliyopita zimeongezeka kwa mashambulio ya mabomu ya kimfumo na kiholela, ambayo yamesababisha mauaji ya makumi ya maelfu ya raia, wakiwemo wanawake na watoto."

Iravani aliongeza: "Vitendo hivi ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu na vimepelekea ukeketaji wa kikabila, mzingiro haramu, matumizi ya njaa kama silaha ya vita, sera za ujenzi wa makazi na ubaguzi wa rangi (apartheid), ugaidi wa walowezi, kunyang'anywa ardhi, uharibifu wa nyumba, na kushambuliwa kwa maeneo matakatifu ya Kiislamu na Kikristo, na kuigeuza Gaza kuwa magofu. Vitendo hivi pia ni mfano wa mauaji ya halaiki (genocide) na uhalifu dhidi ya ubinadamu kulingana na Mkataba wa Roma wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai. Kwa kweli, Tume Huru ya Kimataifa ya Uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imethibitisha rasmi kwamba utawala wa Kizayuni umefanya mauaji ya halaiki katika maeneo yanayokaliwa ya Palestina."

Iravani alieleza: "Licha ya ukweli huu wote wa maafa, Baraza la Usalama bado limepooza mbele ya mgogoro huu. Marekani, kwa kuunga mkono mara kwa mara maafisa wahalifu wa utawala wa Kizayuni na kuzuia uwajibikaji wao, imeandaa mazingira ya kuendelea kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, imedhoofisha uaminifu wa Baraza, imedhoofisha misingi ya pande nyingi, na imekataa kutekeleza wajibu wake chini ya Mkataba wa kudumisha amani na usalama wa kimataifa."

Mwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa alisema: "Jumuiya ya kimataifa haiwezi kukaa kimya mbele ya hali mbaya kama hiyo. Badala yake, ni wajibu kwa wanachama wa Baraza la Usalama, kwa mujibu wa Sura ya VII ya Mkataba, kutekeleza majukumu yao kwa kuchukua hatua za haraka na za lazima za kusitisha umwagaji damu, kuhakikisha uwajibikaji, na kulinda watu wa Palestina na mataifa mengine ya kanda ambayo yanaendelea kukabiliana na vitisho vya mashine ya vita ya utawala wa Kizayuni dhidi ya maisha na uhuru wao."

Iravani alisisitiza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaliomba Baraza la Usalama:

Kupitisha na kutekeleza usitishaji vita wa haraka na wa kudumu huko Gaza. Kuhakikisha kuondolewa kwa vizuizi na mzingiro wote wa utawala wa Kizayuni juu ya misaada ya kibinadamu, kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kukataa na kulaani mpango wowote wa kuunganisha, kuhamisha kwa lazima, au kuweka upya makazi katika nchi za tatu. Kukemea vitendo vya mara kwa mara vya uvamizi vya utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi za kanda, ikiwemo Syria, Lebanon, Yemen, Qatar, na Iran. Kupitisha kukubaliwa kwa Dola ya Palestina kama mwanachama kamili wa Umoja wa Mataifa. Kulazimisha utawala wa Kizayuni kuondoa vikosi vyake vya uvamizi kutoka maeneo yanayokaliwa ya Palestina, Lebanon, na Syria na kukomesha uvamizi na ukiukwaji wake wa sasa. Kuweka hatua za adhabu za lazima kulingana na Sura ya VII ya Mkataba dhidi ya utawala wa Kizayuni, ili utawala huu na msaidizi wake mkuu, Marekani, waelewe kwamba jumuiya ya kimataifa haitavumilia mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya ubinadamu, au uvamizi bila jibu."

Mwakilishi wa Iran pia alisema: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza tena kwamba kumaliza mauaji ya halaiki na uvamizi nchini Palestina na kuanzishwa kwa dola huru ya Palestina na uanachama kamili katika Umoja wa Mataifa, bila ubaguzi wowote, ni matakwa ya jumuiya ya kimataifa na jukumu la Nchi zote Wanachama. Haki zisizo za kubatilika na zisizoweza kunyang'anywa za watu wa Palestina, ikiwemo haki ya kujitawala na kufikia haki kwa ajili ya uhalifu uliofanywa dhidi yao, lazima ziheshimiwe. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaamini kabisa kwamba suluhisho pekee endelevu la mgogoro huu wa kihistoria ni suluhisho linalohakikisha kufurahia kikamilifu kwa haki hizi, bila kuingiliwa, kulazimishwa, au kutawaliwa na nje."