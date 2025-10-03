Mzozo katika Mkoa wa Quneitra, kusini mwa Syria, baada ya tukio la aibu kutokana na wanajeshi wa Israeli katika eneo hilo kupiga wimbo wao wa kitaifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Siku chache baada ya hotuba iliyotolewa na vyombo vya habari vinavyoungana na Ahmed al-Shara, anayejulikana kama Abu Muhammad Jolani, rais wa serikali ya mpito ya Syria, na iliyoelezwa kama ya kihistoria, hakukuwa na taarifa yoyote ya makubaliano ya usalama kati ya Syria na Israeli katika mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Tofauti na makadirio, hotuba za wajumbe wa pande zote katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa hazikueleza chochote kuhusu makubaliano mapya.

Wakati huo huo, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha wanajeshi wa Israeli wakiinua bendera ya taifa hilo na kuimba wimbo wa kitaifa katika eneo ambalo miongo kadhaa iliyopita, Rais marehemu wa Syria Hafiz al-Assad baada ya kuutokomeza mwaka 1973, aliinua bendera ya Syria; tukio la kihistoria lililoambatana na wimbo wa taifa la zamani wa Syria, “Hamat al-Diyar”, ambao uliacha kutumika baada ya kushuka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024.

Video hii imeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wanaharakati na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Wengi waliuliza kama tukio hili linaonyesha uwepo wa makubaliano mapya ya usalama unaowawezesha Waisraeli kusimamia kusini mwa Syria kwa kulinda nafasi ya Abu Muhammad Jolani madarakani na kuzuia mashambulio ya mara kwa mara ya anga ya Israeli. Baadhi ya watumiaji walisema: "Serikali ya awali ilipigwa kwa sababu ya vituo vya Iran, na sasa serikali mpya inashambuliwa kwa sababu ya vituo vya Uturuki."

Baadhi ya akaunti zilisakinisha picha ya Hafiz al-Assad akiinua bendera ya Syria na kulinganisha na bendera ya Israeli inayoinuliwa Quneitra, wakijiuliza: "Leo tunajua nani aliyeuza ardhi?" Hii ilikuwa ishara ya utani inayohusu mada zinazodaiwa na wafuasi wa serikali mpya kuhusu mauzo ya Golan na Assad. Wengine waliweka lawama pande zote na kusema kuwa hakuna serikali inayoweza kudumu bila kutoa sehemu ya ardhi.

Vyombo vya habari viliuliza: "Katika uwanja wa Quneitra, wimbo wa Waisraeli walianza kuimbwa; ni msimamo gani wa serikali ya mpito na itachukua hatua gani?"

Hata hivyo, utulivu wa kutosha uliendelea katika vyombo rasmi vya Syria na vyombo vinavyohusiana na serikali ya Jolani. Hakuna kumbukumbu yoyote iliyotolewa kuhusu tukio hili, ingawa vyombo hivyo katika miezi ya hivi karibuni vilikuwa vinaangazia uwepo wa Israeli ndani ya ardhi ya Syria. Habari za hivi karibuni zinazohusiana na eneo hili zilikuwa ni kukanusha kukamatwa kwa wanajeshi wa Syria na nguvu za Israeli katika Daraa, huku vyombo vya habari vikisisitiza kuwa picha zilizotolewa zilitengenezwa kwa kutumia akili bandia.