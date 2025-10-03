UNRWA: Israeli inaua Wapalestina 100 kila siku katika Ukanda wa Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Msemaji wa Shirika la Misaada na Ajira kwa Wakimbizi wa Palestina (UNRWA) alisema kwamba ni asilimia 9 tu ya mahitaji ya wananchi wanaoingia Ukanda wa Gaza ndiyo yanatimizwa.

Aliongeza kuwa Israeli inavyowaita Wapalestina wapatao 250,000 walioko katika mzingiro wa Gaza “wa terroristi au wafuasi wa ugaidi” inaonyesha kwamba kuna mpango wa kuwaua kwa wingi Wapalestina.

Msemaji huyo pia alisema kuwa Israeli inaua takriban Wapalestina 100 kila siku katika Gaza na kujeruhi wengine 300.

Kutokana na mashambulio ya jeshi la utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza kuanzia Oktoba 7, 2023 hadi sasa, watu takriban 67,000 wameuawa na maelfu kadhaa kujeruhiwa.