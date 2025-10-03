Misri: Cairo haitaruhusu uhamishaji wa wakaazi wa Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Badr Abdel-Aty, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, alizungumza kuhusu mpango wa Trump kuhusu Gaza na kusema kuwa mpango wa Rais wa Marekani wa kumaliza vita Gaza unahitaji uchambuzi zaidi kuhusu jinsi utakavyotekelezwa, hasa katika sehemu zinazohusu utawala na mpangilio wa usalama.

Abdel-Aty aliongeza kuwa, kama kuna dhamira ya kisiasa, anaona mpango huu unaweza kutekelezeka, lakini utekelezaji wake unahitaji ushirikiano.

Waziri huyo wa Misri alisema kuwa Cairo inasaidia mpango wa Trump na mtazamo wake wa kumaliza vita Gaza, lakini ipo makini sana.

Alisisitiza kuwa Misri ipo katika mawasiliano na Harakati ya Hamas ili kubaini majibu yao kuhusu mpango huo. Misri, pamoja na Qatar na Uturuki, inajaribu kumshawishi Hamas kukubali mpango huu. Ikiwa Hamas itakataa mpango wa Trump, hali itakuwa ngumu sana na mvutano utaongezeka.

Aliongeza kuwa Misri, kwa hali yoyote, haitaruhusu uhamishaji wa wakaazi wa Gaza, kwani hatua hiyo ingekuwa sawa na kufutwa kwa suala la Palestina.