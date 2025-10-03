Watu 2 wameuawa katika shambulio la silaha mbele ya sinagogi ya Kiyahudi huko Manchester, Uingereza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Polisi wa Uingereza wametangaza kuwa mshukiwa wa shambulio lililotokea nje ya sinagogi ya Kiyahudi mjini Manchester, kaskazini mwa Uingereza, ni Jihad Al-Shami, raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 35 asili yake ikiwa Syria.

Polisi wa Manchester Greater wanasema kuwa Al-Shami alikamatwa baada ya kuendesha gari kati ya watembea na kumnyima mtu mmoja kwa kisu, na baadaye aliuawa kwa risasi na polisi. Shambulio hili lilitokea sambamba na sherehe ya kidini ya Yom Kippur ya Wayahudi, na matokeo yake watu 2 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa.

Polisi pia wamesema kuwa washukiwa wengine watatu, wakiwemo wanaume wawili wenye umri wa miaka 30 na mwanamke mwenye umri wa miaka 60, wamekamatwa. Wanaoshtakiwa kwa kupanga, kutekeleza na kuhamasisha vitendo vya kigaidi.

Awali, polisi wa Uingereza walieleza shambulio hilo kama kitendo cha kigaidi na kusema mshambuliaji alikuwa amevaa kile kinachofanana na kile kinachojulikana kama vest ya bomu, ingawa baadaye ilibainika kuwa si ya kweli.

Lawrence Taylor, kiongozi mkuu wa kupambana na ugaidi Uingereza, alitangaza kuwa hatua za usalama zimeimarishwa na polisi kote nchini Uingereza wapo katika hali ya tahadhari. Vyanzo vya habari vimeripoti kuwa polisi wa kupambana na ugaidi na huduma ya usalama wa ndani ya Uingereza (MI5) wamejihusisha katika uchunguzi wa tukio.

Kutokana na tukio hili, Rais wa Baraza la Wizara za Uingereza, Keir Starmer, alilazimika kuahirisha safari yake kwenda Copenhagen kushiriki mkutano wa viongozi wa Ulaya na kurudi mara moja London. Aliporudi, alichukua nafasi ya kuongoza kikao cha dharura cha Kamati ya Mgogoro ya Serikali inayojulikana kama COBRA.