Majibu ya Erdoğan kwa Jibu la Hamas Kuhusu Mpango wa Trump

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Recep Tayyip Erdoğan, Rais wa Uturuki, leo Jumamosi, alifafanua katika hotuba yake: Tunakaribisha jibu la Hamas kwa mpango wa Trump (Rais wa Marekani), ambalo lilionyesha utayari wa harakati hiyo kwa ajili ya amani.

Rais wa Uturuki aliendelea kusema kuhusu suala hili: Wanaharakati wa Meli za Kimataifa za Samoud (Uthabiti) watafika Uwanja wa Ndege wa Istanbul baada ya takriban saa moja. Tunasisitiza kwamba Uturuki itasimama pamoja na Wapalestina katika Ukanda wa Gaza. Israeli lazima isitishe mashambulizi yake huko Gaza.

Recep Tayyip Erdoğan aliongeza kuhusu hili: Amani huko Gaza inawezekana ikiwa pande zote zitachukua majukumu yao.

Erdoğan alibainisha: Tutafanya kila linalohitajika ili mtu yeyote asiye na hatia asiuawe na tabasamu lijitokeze kwenye nyuso za watoto wa Gaza. Ikiwa pande zote zitachukua hatua kwa kuwajibika, inawezekana kukomesha umwagikaji wa damu na kuanzisha amani. Suala la Gaza lilikuwa kiini cha mazungumzo yangu ya simu na Trump, na tunakaribisha jibu la Hamas.

Afisa huyu wa Uturuki hapo awali alikuwa ametangaza katika hotuba yake kuhusu hili: Jibu la Hamas kwa mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza ni hatua ya kujenga na muhimu kuelekea kufikia amani ya kudumu. Kinachopaswa kufanywa sasa ni kwamba Israeli inapaswa kusitisha mashambulizi yake yote mara moja na kujitolea kwa mpango wa kusitisha mapigano. Hatua zote lazima zichukuliwe bila kuchelewa ili kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza na kufikia amani ya kudumu.