Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al-Maaloumah, Aws Nazar, mtaalamu wa sheria za kimataifa na mchambuzi wa kisiasa, alisisitiza kwamba utawala wa kigaidi wa Julani ulitokana na mradi wa Kizayuni wa Marekani wa kugawanya Syria, na kwamba kubaki kwa utawala huu kunamaanisha kutoweka kwa matarajio ya kisiasa.

Aliongeza: "Unyanyasaji na uhalifu nchini Syria umefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, na hili linafanyika chini ya utawala wa Julani. Tunashuhudia idadi kubwa ya maeneo ya Syria yakiendeshwa kwa uhuru, mbali na mamlaka ya utawala wa Julani."

Nazar alibainisha: "Shughuli za makundi ya kitaifa ya upinzani nchini Syria dhidi ya utawala wa Julani zimeongezeka, na wanasonga mbele kuelekea kuangusha utawala huu."

Alisema: "Shughuli za Julani zilianza na Daesh na Al-Qaeda na ameingia madarakani kwa msaada wa Marekani na utawala wa Kizayuni, sio kwa mapenzi ya watu wa Syria. Maisha ya utawala huu hayataendelea kwa muda mrefu na utadumu hadi mwanzo wa mwaka ujao wa kalenda."