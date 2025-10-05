Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Reuters, Maria Zakharova, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, alisisitiza kwamba hatua ya Troika ya Ulaya ya kurudisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran ilikuwa kinyume cha sheria na alisema uamuzi huo ulizidisha mgogoro kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Kulingana na Zakharova, kurudishwa tena kwa vikwazo dhidi ya Iran kulifanyika kutokana na ushawishi na udanganyifu wa Uingereza, Ufaransa, na Ujerumani, na "hivyo, matokeo yake pia hayana nguvu kisheria na hayawezi kuweka wajibu wowote wa kisheria kwa nchi nyingine."

Baada ya Troika ya Ulaya kuanzisha mchakato wa siku 30 wa kuamilisha utaratibu wa "Snapback" dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa tuhuma na madai yasiyo na msingi, Umoja wa Mataifa Septemba 27 ulirudisha tena vikwazo vyote dhidi ya Tehran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran siku zote imakanusha vikali tuhuma na madai yasiyo na msingi ya Magharibi kuhusu juhudi za Tehran za kupata silaha za nyuklia.

Russia, ambayo ina uhusiano wa karibu na Iran, inatetea haki ya Tehran ya kufaidika na nishati ya nyuklia kwa amani na imelaani uchokozi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran na uvurumishaji wake wa mabomu mwezi Juni.