Kuanza kwa Uchaguzi wa “Maonyesho” nchini Syria Pamoja na Uwepo Mkubwa wa Vikosi vya Usalama

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, shirika la habari linalohusishwa na utawala wa kigaidi wa Abu Muhammad al-Julani nchini Syria lilitangaza kuanza kwa uchaguzi wa bunge nchini humo na kufunguliwa kwa vituo vya kupigia kura kwa umma.

Uchaguzi huu unafanyika huku kukiwa na uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama katika mitaa ya miji mbalimbali, ikiwemo Damascus, Daraa, Hama na Latakia.

Uchaguzi wa bunge nchini Syria, baada ya utawala mpya wa kigaidi kuingia madarakani, ni nakala ya tawala nyingine za Kiarabu, ambapo hufanyika kwa kifuniko cha uchaguzi, na wale wanaoingia bungeni hawawezi kuwakilisha watu halisi wa nchi hiyo.

Katika uchaguzi huu, pamoja na vikwazo vya jumla kwa ajili ya kugombea na shinikizo kubwa la kiusalama, kiserikali na kijamii kwa vikundi maalum kushinda katika uchaguzi, pia kuna sheria za ajabu zimewekwa kwa ajili ya kuendesha uchaguzi.

Utawala wa Abu Muhammad al-Julani umetangaza kuwa utaongeza idadi ya viti vya Baraza la Wawakilishi kutoka 150 hadi 210, lakini kulingana na marekebisho mapya yaliyofanywa katika uchaguzi huu, theluthi moja ya wabunge wataingia bungeni kwa kuchaguliwa moja kwa moja na Julani. Kwa njia hii, inaweza kusemwa kwamba sera zinazotokana na bunge hili zitajumuisha tu malengo ya utawala wa Julani na hazitazingatia maslahi ya taifa.

Mbali na wawakilishi 70 ambao watachaguliwa moja kwa moja na Julani, wawakilishi 140 waliobaki lazima pia wapate idhini ya mamlaka tawala ya utawala wa Syria baada ya kufanikiwa katika uchaguzi na kupata kura nyingi. Julani ana mamlaka ya kulivunja bunge katika hali za dharura kupitia Baraza la Usalama wa Ndani la nchi, linaloundwa na Waziri wa Mambo ya Nje, Waziri wa Mambo ya Ndani, na Waziri wa Ulinzi.

Kwa upande mwingine, baadhi ya majimbo yanayojitawala ya Syria, ikiwemo Raqqa, Hasaka, na sehemu za Deir ez-Zor, wametangaza kuwa hawataruhusu uchaguzi kufanyika katika maeneo wanayoyadhibiti. Ufanyikaji wa uchaguzi katika jimbo la Suwayda pia hauko wazi.