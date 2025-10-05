Taarifa ya Pamoja ya Nchi za Kiarabu-Kiislamu Kuhusu Jibu la Hamas kwa Mpango wa Trump

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Jordan, Imarati, Saudi Arabia, Qatar, Misri, Indonesia, Pakistan, na Uturuki walisisitiza katika taarifa ya pamoja: "Tunakaribisha hatua za Hamas kuhusu mpango wa Trump."

Taarifa hiyo inaendelea kusema: "Pia tunakaribisha ombi la Trump la kusitisha mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza na kuanza mchakato wa utekelezaji wa makubaliano ya kubadilishana mateka. Maendeleo haya yanawakilisha fursa halisi kwa usitishaji vita kamili na endelevu huko Gaza. Tunakaribisha utayari wa Hamas wa kukabidhi usimamizi wa Ukanda wa Gaza kwa kamati ya Palestina."

Taarifa hiyo inasisitiza: "Tunasumbukiza ulazima wa kuanzisha mazungumzo ili kufikia makubaliano juu ya utaratibu wa kutekeleza mpango wa Trump. Pia tunasisitiza kujitolea kwetu kuunga mkono juhudi za utekelezaji wa mpango huu ili kukomesha mara moja vita vya Gaza na kupeleka misaada kwenye eneo hilo bila masharti."

Taarifa hiyo inasema: "Tunapinga kuhamishwa kwa taifa la Palestina na tunaunga mkono kuachiliwa kwa mateka na kurudi kwa Mamlaka ya Palestina huko Gaza. Tunaunga mkono kuunganishwa kwa Ukingo wa Magharibi na Ukanda wa Gaza, kufikia utaratibu wa kuhakikisha usalama wa wote, na kuondoka kamili kwa Israel pamoja na ujenzi mpya wa Ukanda wa Gaza na kufikia amani kulingana na suluhisho la mataifa mawili."