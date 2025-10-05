Al Mayadeen: Kupunguza kiwango cha mashambulizi ya Kizayuni huko Gaza ni uwongo mtupu

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, mtandao wa habari wa Al Mayadeen ulisisitiza, ukirejelea mashambulizi makubwa ya roketi na mizinga ya utawala wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza, hasa mji wa Gaza, kwamba jeshi la Israel halijaondoka katika eneo lolote ambalo hapo awali lilijifanya litaondoka kwenye pande nne za mji wa Gaza.

Mwandishi wa Al Mayadeen aliripoti kuhusiana na hili kwamba Wazayuni wanasema uwongo na kuipotosha maoni ya umma kuhusu kupunguza kiwango cha mashambulizi yao kwenye Ukanda wa Gaza; mashambulizi ya Kizayuni yanaendelea katika maeneo yote ya Gaza na hayajasimama.

Hapo awali, vyanzo vya Kizayuni vilidai kuwa makamanda wa jeshi waliwaagiza wanajeshi wao kuweka mashambulizi ya Gaza kwa operesheni za kujihami tu na kuepuka kushambulia miundombinu ya Gaza.

Katika muktadha huo huo, Al Mayadeen iliripoti kwamba helikopta za utawala wa Kizayuni pia zililenga mji wa Al-Zahraa kaskazini-magharibi mwa kambi ya Nuseirat iliyoko katikati ya Ukanda wa Gaza. Mashambulizi ya mizinga ya utawala wa Kizayuni yameongezeka karibu na eneo la "Jisr".

Al Mayadeen iliripoti kuwa Wapalestina sita wameuawa tangu alfajiri ya leo kutokana na mashambulizi ya Kizayuni dhidi ya miundombinu ya Ukanda wa Gaza.