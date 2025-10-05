Mtaalamu wa Kimataifa: Hamas Ilichagua Mazingira Bora Katika Kujibu Trump

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Amjad Bashkar, profesa wa sayansi ya siasa na mahusiano ya kimataifa, alisema katika mahojiano na Shirika la Habari la Shahab kwamba harakati ya Hamas imetoa mazingira na suluhisho bora zaidi la kisiasa linalowezekana katika hali ya sasa, baada ya mashauriano mapana na Uturuki, Qatar, Misri, na Saudi Arabia.

Aliongeza kuwa mpango huo mpya ni ramani ya barabara kuelekea serikali huru ya Palestina kwa Ukanda wa Gaza, bila uangalizi wowote wa nje.

Kulingana na mtaalamu huyu wa masuala ya kimataifa, Hamas ilifanya kazi kwa akili kubwa ya kisiasa na iliweza kuondoa mpango huo mikononi mwa utawala wa Marekani ambao ulikuwa unatafuta kuwafanya upinzani na watu wa Palestina wajisalimishe.

Bashkar alieleza kuwa taarifa ya Hamas ilikuwa "kitega uchumi chenye akili cha kisiasa" ambacho kilitumia hamu ya Trump kufikia mafanikio katika suala la mateka wa Kizayuni, huku ikiwa haikukataa kanuni zake.

Aliendelea kusema kwamba makubaliano haya yatafanyika katika hatua mbalimbali, na Hamas imehifadhi umoja wa uwakilishi wa Palestina kwa kushirikisha harakati ya ukombozi, Fatah, na Mamlaka ya Palestina.

Mtaalamu huyu wa masuala ya kikanda alifafanua kwamba kinyume na mpango huo, upinzani hautanyang'anywa silaha, kwa sababu ni silaha halali ya kujihami kulingana na sheria za kimataifa.

Alibainisha kuwa kile ambacho Hamas imependekeza ni suluhisho la kisiasa la hali ya juu ambalo linahifadhi heshima ya Wapalestina, linaweka utawala wa Marekani katika hali ngumu, na pia linarudisha haki ya kujitawala kwa watu wa Palestina.