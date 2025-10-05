Aina za Mateso kwa Wanaharakati wa "Samoud": Kutoka Kunyimwa Maji Hadi Wizi na Kupigwa

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, wanaharakati walioshiriki katika Meli za Kimataifa za Samoud walieleza kwa kina unyanyasaji waliofanyiwa na wanajeshi wa Kizayuni wakati wa kizuizi chao katika maeneo yanayokaliwa.

Wanajeshi wa utawala wa Kizayuni, tangu Jumatano iliyopita jioni, walikamata meli 42 za Meli za Kimataifa za Samoud zilizokuwa zikisafiri kuelekea Gaza katika maji ya kimataifa, na wakakamata mamia ya wanaharakati wa kimataifa waliokuwemo ndani.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilitangaza Jumamosi kwamba takriban wanaharakati 137 waliokamatwa na Wazayuni kwa kushiriki kwenye meli hizo, walifika Uturuki baada ya kufukuzwa.

Iqbal Gurbenar, mmoja wa wanaharakati wa meli hiyo, alisema Tel Aviv ilionyesha tena udhaifu wake mbele ya maoni ya umma duniani na kufichua sura yake halisi. Aliongeza: "Walituacha tuwe na njaa. Katika chumba chenye watu 14, walitupa sahani moja ya chakula, na chakula kilichokuwa karibu hakina kalori."

Aliendelea: "Hawakutupa maji safi. Walinyang'anya dawa zetu zote na kuiba kila kitu kutoka kwetu. Wanajeshi wa Kizayuni walichukua kompyuta zetu, simu, na chaja zetu na kuziweka kwenye mifuko yao. Wizi ni sehemu ya maumbile yao."

Zeynep Dilek Tik Ocak, mwanaharakati mwingine wa Uturuki, alisema: "Baada ya kupinga kwetu hotuba ya waziri mkali wa Kizayuni, Itamar Ben-Gvir, waliongeza kiwango cha vurugu."

Osman Çetinkaya, mwanachama mwingine wa msafara huo, alisema: "Wanajeshi wa Kizayuni walitaka kutudhalilisha. Tulipoonyesha upinzani, waliongeza vurugu zao. Waliiba vitu vyetu vya kibinaffu."

Anaongeza kuwa walikuwa chini ya shinikizo la kudumu ndani ya gereza, kwani walikuwa wanahamishwa mara kwa mara kutoka sehemu moja hadi nyingine usiku kucha.

Ayçin Kant Oğlu, mwanaharakati mwingine wa Uturuki, alisema: "Hatuwaogopi. Walifanya vitendo vya chini sana na visivyo vya maadili." Alisema kwamba ukaguzi wa mwili wa uchi ulifanywa kwa wanawake, na Wazayuni walichukua kila kitu kutoka kwao.

Aliongeza: "Kulikuwa na maandishi ya damu kwenye kuta za gereza; mama waliokamatwa waliandika majina ya watoto wao. Tuliishi sehemu ya kile ambacho Wapalestina wanapitia kila siku. Hawakutupa maji safi na walituambia tunywe maji ya chooni, na tulikaa kama saa 40 bila chakula."

Gonzalo De Brito, mwanaharakati wa Argentina, alisema Wazayuni walimtendea kwa fujo.

Yassine Benjelloun, mwanaharakati wa Ufaransa mwenye asili ya Morocco, alisisitiza kwamba wanaharakati walizuiwa kupata dawa, na walipewa maji baada ya saa 32 za kizuizi.

Kwa mujibu wa Benjelloun, kuingia kwa timu za wapiga risasi wa siri pamoja na mbwa wa polisi kwenye vyumba vya kizuizini na kuzuia wanaharakati kulala ilikuwa sehemu ya mateso yao.

Muhammad Jamal, mwanaharakati wa Kuwait, alisema kuwa walikuwa chini ya jua kwa saa 12 kutoka eneo la kizuizini hadi bandari ya Ashdod na walifanyiwa unyanyasaji mwingi. Alisisitiza kwamba baadhi ya wanaharakati walipigwa na kutukanwa.